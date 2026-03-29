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F1 - Colapinto faz alerta após acidente de Bearman no Japão: "Realmente perigoso"

Piloto da Haas sofreu uma violenta batida em Suzuka, após ter desviado para evitar bater no argentino, que estava muito mais lento, na curva Spoon

Ed Hardy Jake Boxall-Legge
Editado:

Franco Colapinto acredita que as velocidades tão díspares em decorrência do novo regulamento da Fórmula 1 em 2026 podem se tornar "realmente perigosas" após o acidente de Oliver Bearman no GP do Japão.

Leia também:

O piloto da Haas estava cerca de 1s atrás do argentino no setor dois do traçado de Suzuka, antes de se aproximar repentinamente na curva Spoon, e perceber que o carro da Alpine estava bastante lento enquanto recuperava energia. 

Bearman foi forçado a fazer uma manobra evasiva e, apesar das sugestões de que Colapinto teria se deslocado para a esquerda na frenagem, o fato de ele não ter olhado pelos espelhos mostra que estava apenas seguindo a linha da pista e não defendendo ativamente a 17ª posição.

A situação resultou no britânico indo para grama e acertando a barreira de proteção em um impacto de 50G de força. Contexto que foi amplamente alertado pelos pilotos ainda nos testes da pré-temporada devido ao grande risco de ocasionar acidentes.

Franco, que acabou terminando em 16º, disse: “Foi realmente estranho, para ser honesto, eu estava meio que à mercê. Acho que a diferença de velocidade é enorme. É quase como se você estivesse em uma volta de saída e outro piloto estivesse em uma volta de aceleração."

“É realmente estranho. É uma curva que estamos fazendo a toda velocidade e ele estava mais de 50 km/h mais rápido do que eu — então é muito estranho."

 

“Acho que fica bem perigoso quando as retas não são retas e ele está fazendo a curva, porque não estamos em uma pista reta, estamos meio que fazendo uma curva, e quando olhei pelo espelho, ele estava rodando na grama."

“Mesmo girando, ele me ultrapassou, então imagine a diferença de velocidade. Em alguns momentos, fica realmente perigoso. Fico feliz que ele esteja bem. Eu o vi andando no paddock e ele parece bem.”

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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