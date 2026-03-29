Franco Colapinto acredita que as velocidades tão díspares em decorrência do novo regulamento da Fórmula 1 em 2026 podem se tornar "realmente perigosas" após o acidente de Oliver Bearman no GP do Japão.

O piloto da Haas estava cerca de 1s atrás do argentino no setor dois do traçado de Suzuka, antes de se aproximar repentinamente na curva Spoon, e perceber que o carro da Alpine estava bastante lento enquanto recuperava energia.

Bearman foi forçado a fazer uma manobra evasiva e, apesar das sugestões de que Colapinto teria se deslocado para a esquerda na frenagem, o fato de ele não ter olhado pelos espelhos mostra que estava apenas seguindo a linha da pista e não defendendo ativamente a 17ª posição.

A situação resultou no britânico indo para grama e acertando a barreira de proteção em um impacto de 50G de força. Contexto que foi amplamente alertado pelos pilotos ainda nos testes da pré-temporada devido ao grande risco de ocasionar acidentes.

Franco, que acabou terminando em 16º, disse: “Foi realmente estranho, para ser honesto, eu estava meio que à mercê. Acho que a diferença de velocidade é enorme. É quase como se você estivesse em uma volta de saída e outro piloto estivesse em uma volta de aceleração."

“É realmente estranho. É uma curva que estamos fazendo a toda velocidade e ele estava mais de 50 km/h mais rápido do que eu — então é muito estranho."

“Acho que fica bem perigoso quando as retas não são retas e ele está fazendo a curva, porque não estamos em uma pista reta, estamos meio que fazendo uma curva, e quando olhei pelo espelho, ele estava rodando na grama."

“Mesmo girando, ele me ultrapassou, então imagine a diferença de velocidade. Em alguns momentos, fica realmente perigoso. Fico feliz que ele esteja bem. Eu o vi andando no paddock e ele parece bem.”

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