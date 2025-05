Franco Colapinto retornou à Fórmula 1 como piloto da Alpine para o GP da Emilia Romagna, mas a estreia veio com uma ameaça silenciosa sob o capô: o risco iminente de uma penalidade por exceder os limites permitidos da unidade de potência. Embora o argentino mal tenha completado seu primeiro fim de semana com a equipe francesa, ele já está na corda bamba em termos de confiabilidade e não por culpa própria. Até Miami, o carro era de Jack Doohan, que foi afastado depois de corridas muito irregulares.

Embora a mudança de piloto tenha significado um novo capítulo para a Alpine, as peças do carro não são repostas com a chegada de um novo piloto e é aí que está o problema. Durante a terceira sessão de treinos livres em Ímola, a lista de alterações nas unidades de potência foi divulgada e, no caso de Colapinto, praticamente todos os componentes críticos foram substituídos: motor de combustão interna (ICE), turbocompressor (TC), MGU-H, MGU-K e escapamento (EX).

Isso não seria uma preocupação se fosse a primeira vez que essas peças fossem trocadas no carro, mas o argentino herda um histórico mecânico pesado de Doohan: o australiano usou 2 ICE, 3 TC, 3 MGU-H, 2 MGU-K, 1 ES, 1 CE e 3 EX. Com os novos componentes introduzidos neste fim de semana, Colapinto já acumulou em seu crédito:

3 ICE dos 4 permitidos

4 TC dos 4 permitidos

4 MGU-H dos 4 permitidos

3 MGU-K dos 4 permitidos

2 ES dos 2 permitidos

2 CE dos 2 permitidos

4 EX dos 8 permitidos

Estamos apenas na sétima rodada do campeonato e Colapinto já esgotou a margem em várias partes importantes. Assim que exceder o número permitido em qualquer uma delas, receberá uma penalidade de 10 posições no grid, algo que parece quase inevitável se a tendência continuar. E isso sem levar em conta possíveis problemas adicionais de confiabilidade que possam surgir durante a temporada.

Em resumo, o argentino está começando sua aventura com a Alpine com uma mala cheia de componentes usados. A grande questão agora é: quanto tempo falta para que a primeira penalidade seja aplicada? Porque, a menos que ocorra um milagre técnico, parece que Colapinto não conseguirá terminar a temporada sem uma penalidade de corrida. O legado de Doohan, além dos erros na pista, pode pesar sobre ele mais do que o esperado.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!