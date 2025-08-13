F1: Colapinto já busca alternativas à Alpine para 2026; saiba quais
Substituto de Jack Doohan no time comandado por Flavio Briatore, piloto da Argentina tem o mesmo número de pontos do australiano em 2026: zero; Gasly tem 20
Em crise de desempenho após assumir o cockpit da Alpine na Fórmula 1 2025, o argentino Franco Colapinto já avalia suas opções caso seja dispensado pela equipe francesa, explorando suas alternativas na IndyCar e no Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês), segundo o Formule1.nl.
De acordo com o veículo jornalístico holandês, os representantes do piloto consideram a permanência dele na Alpine para 2026 improvável e, tendo isso em vista, sondando oportunidades para o argentino fora da F1.
Colapinto vive seu pior momento na categoria máxima do automobilismo mundial, à qual chegou como uma 'sensação' no ano passado, quando substituiu o piloto norte-americano Logan Sargeant na Williams.
Franco 'mandou bem' nas primeiras etapas, 'incomodando' o anglo-tailandês Alexander Albon, mas, depois, sofreu uma série de acidentes, que fizeram com que ele perdesse a força no mercado de pilotos para 2025.
Na época, Colapinto era especulado até na Red Bull, que avaliava a sucessão ao mexicano Sergio Pérez. No fim das contas, Franco não conseguiu 'cavar' a vaga taurina. A Williams, por sua vez, tinha Albon e o espanhol Carlos Sainz contratados para 2025.
Aí, então, Flavio Briatore, 'chefão' da Alpine, fechou a contratação do argentino como reserva da equipe azul, como 'sombra' ao australiano Jack Doohan, novato que começou o ano como titular ao lado do francês Pierre Gasly. De Ímola em diante, Franco assumiu, mas, assim como Jack, está zerado em 2025.
