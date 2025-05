Franco Colapinto está pronto para iniciar sua segunda temporada na Fórmula 1 no GP de Emilia Romagna, sétima rodada da temporada de 2025, depois de assumir o lugar de Jack Doohan na Alpine.

O piloto australiano foi substituído depois de não conseguir convencer a equipe com seu desempenho no início do campeonato, quando raramente conseguia acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe Pierre Gasly e também se envolveu em vários incidentes na pista.

No entanto, a equipe sediada em Enstone só confirmou Colapinto para as próximas cinco etapas da temporada por enquanto e disse que avaliará o desempenho do argentino no restante da temporada assim que esse período terminar.

Colapinto, por sua vez, está aceitando a cláusula de cinco GPs com tranquilidade e pretende simplesmente aproveitar seu retorno à primeira divisão depois de sua passagem pela Williams no final de 2024, embora tenha avisado que precisará de tempo para estar 100% no carro.

"Estou feliz por estar de volta à F1. Não estou nem pensando nas cinco corridas. Estou apenas feliz e estou lidando muito bem com isso", disse em coletiva de imprensa em Ímola.

"Acho que agora eu só quero voltar a pilotar. É claro que, depois de ouvir Carlos Sainz, especialmente por ser o Carlos, dizer que precisa de cerca de 10 corridas para se acostumar com o carro (na Williams), acho que cinco não são suficientes para mim, que só tenho nove corridas em toda a minha vida na F1", acrescentou.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Então sim, provavelmente vou precisar de mais algumas corridas, provavelmente mais cinco [além das cinco em contrato], para entrar em um ritmo e tirar o máximo proveito do carro, mas é o que eu tenho. Só quero tirar o máximo proveito, aproveitar e tentar fazer o melhor que puder para a equipe."

Quanto às expectativas para a estreia como piloto titular da Alpine, Colapinto espera levar as coisas com calma, sabendo que ainda não pilotou o A525, portanto não está almejando resultados únicos no momento.

"Acho que, como piloto, tento dar um passo de cada vez. Não conheço bem o carro, então há muitas coisas novas chegando. Só quero acertar o básico e depois os resultados virão. Eu realmente não espero nenhum resultado. Acho que o desempenho das equipes é tão apertado que muda de pista para pista, dependendo de qual é a mais forte das equipes. Então, no final, acho que até o TL1 e o TL2, não temos uma visão clara de onde estamos."

"Portanto, ainda estamos trabalhando muito com a equipe. Nosso principal objetivo é tornar o carro mais rápido também. Precisamos encontrar algum desempenho e acho que isso será alcançado com muito trabalho meu e de Pierre. Esse é o principal objetivo: tentar melhorar o desempenho. E então, é claro, depois dessas cinco corridas, veremos o que acontece", finalizou.

