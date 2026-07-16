Neste fim de semana, poucas horas após o GP da Bélgica de Fórmula 1, acontece a grande final da Copa do Mundo, que terá Espanha e Argentina disputando o título. Nesta quinta-feira (16), durante o dia de mídia, alguns dos pilotos representantes foram questionados sobre o possível resultado.

Carlos Sainz, Fernando Alonso e Franco Colapinto terão suas seleções se encontrando no MetLife Stadium, localizado em Nova York, nos Estados Unidos.

Inclusive, o argentino chegou ao paddock com a camiseta da Argentina, estampando o nome de Lionel Messi nas costas, junto ao número 10, celebrando a vitória sobre a Inglaterra nas semifinais.

Sainz, ao ser questionado sobre o momento da Espanha e se acredita que os jogadores têm condições de ganhar da Argentina, declarou que o time está "praticando o melhor futebol", mas destacou que o time de Messi tem um "ataque poderoso".

"Acho que a Espanha está jogando muito bem. Em termos de futebol, estamos praticando o melhor futebol, mas a Argentina tem um ataque poderoso, e é uma Copa do Mundo, então, às vezes, futebol é futebol. Vamos ver, acho que vai ser uma boa disputa".

Porém, apesar de estar confiante, o espanhol revelou que não poderá assistir ao jogo, pois voltará para Mônaco de 'carona' com Charles Leclerc e precisará aguardar as longas reuniões da Ferrari acabarem.

"Espero que o avião tenha Wi-Fi e eu consiga assistir, ou pelo menos ver o segundo tempo ou algo assim. Talvez eu consiga chegar meia hora antes, se der, mas vou voar com o Charles e as reuniões da Ferrari são demoradas, especialmente quando ganham e sobem ao pódio. Eles demoram mais para voltar, então preciso me organizar".

Já Colapinto admitiu estar "orgulhoso" da vitória da Argentina sobre a Inglaterra e, apesar de ser um jogo "especial", foi "só uma partida de futebol".

"Estou extremamente feliz por ser argentino. Estou muito orgulhoso, é claro, deles. Tenho orgulho deles não desistirem".

"Esse é o tipo de partida que realmente mostra por que a Argentina é uma das maiores seleções da história do futebol. É igual à partida de 1986. É nas partidas importantes que se mostra do que se é feito e por que estamos à frente de seleções como a Inglaterra e outros países desse tipo. Estou muito feliz por ser argentino. E, claro, eles fizeram um trabalho incrível e uma Copa do Mundo incrível".

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