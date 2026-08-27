F1: Colapinto renova com Alpine para 2027

A Alpine confirmou a permanência de Franco Colapinto para a temporada 2027 da Fórmula 1, assinando um novo contrato com o argentino para sua segunda temporada completa como piloto titular.

O piloto de 23 anos continuará ao lado do piloto titular da Alpine, Pierre Gasly, que é companheiro de equipe de Colapinto desde que ele se juntou à marca francesa na sétima etapa de 2025.

Colapinto enfrenta uma temporada 2026 desafiadora, com o objetivo de impressionar o executivo da equipe, Flavio Briatore, após uma campanha de 2025 marcada por altos e baixos.

Mas ele superou o desafio com desempenhos mais consistentes com o carro 2026 da Alpine, que passou por grandes melhorias, o que lhe permitiu somar 19 pontos, contra 44 de Gasly.

Colapinto conquistou o melhor resultado de sua carreira em Montreal, onde terminou em sexto lugar, e atualmente ocupa a 12ª posição no campeonato de pilotos após 12 etapas deste ano.

“Estou muito satisfeito por permanecer nesta equipe em 2027”, disse ele. “Sinto-me muito feliz e muito à vontade aqui, e tem sido ainda melhor o fato de termos feito um progresso significativo este ano em comparação com o ano passado. Temos muito mais metas a alcançar e sei que a equipe está se empenhando ao máximo para melhorar o desempenho e tornar o carro cada vez melhor".

“Nossas metas de longo prazo são óbvias — competir e vencer — e sou grato à equipe, Flavio [Briatore] e Steve [Nielsen], pela confiança depositada em mim para ser um de seus pilotos no futuro. Estou ansioso para ver como tudo vai se desenrolar e, acima de tudo, vou me concentrar no meu trabalho na pista".

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Após uma temporada de estreia de nove corridas pela Williams em 2024, substituindo Logan Sargeant, Colapinto foi contratado pela Alpine para 2025 como parte de um grupo de pilotos reservas de Gasly e do novato Jack Doohan.

Mas Doohan foi dispensado após o GP de Miami em favor de Colapinto, que inicialmente teve dificuldades para apresentar um desempenho muito melhor do que o australiano, enquanto a Alpine caía para o final do pelotão.

No entanto, seu ritmo promissor e o apoio generoso de patrocinadores argentinos ajudaram a manter Colapinto no cargo para 2026.

“Estamos muito felizes em confirmar nossa formação de pilotos para 2027, com Franco permanecendo como piloto ao lado de Pierre”, disse Briatore. “Para mim, ter consistência é muito importante. Agora estamos definidos do ponto de vista dos pilotos e já disse muitas vezes que, embora essa seja uma peça importante do quebra-cabeça, o mais significativo que precisamos acertar é projetar e construir um carro de corrida veloz, o que continua sendo, sem dúvida, nossa prioridade número um".

“Vimos o Franco realmente crescer e amadurecer, tornando-se um grande piloto este ano. Seus resultados em Miami e em Montreal, especialmente, confirmaram o que eu já sabia: o Franco tem seu lugar na Fórmula 1 e nesta equipe. Espero que tanto o Franco quanto o Pierre continuem fazendo um trabalho fantástico na pista e que toda a equipe se empenhe incansavelmente até que estejamos disputando – e vencendo – na ponta deste esporte".

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