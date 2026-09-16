F1: Colapinto revela regra inusitada sobre sexo antes de corridas

Os pilotos da Fórmula 1 passam por preparações rigorosas antes de um fim de semana de corrida. Enquanto alguns mantêm dietas para repor os nutrientes, outros seguem uma ficha específica de exercícios. Já Franco Colapinto tem um pedido um tanto quanto inusitado de seu preparador.

Em entrevista ao programa La Revuelta, o piloto da Alpine pediu para que o apresentador fugisse das perguntas clássicas que fazem aos competidores e explorou áreas mais pessoais e bastidores que não são amplamente divulgados.

Quando foi questionado sobre a preparação para o fim de semana, Colapinto explicou que segue uma regra inesperada sobre relações sexuais alguns dias antes das corridas. A ordem foi dada por Fernando Belasteguín, seu preparador físico.

"Ele disse que estou proibido de ejacular em finais de semana de corrida ou antes de uma corrida porque os níveis de testosterona caem e piora o desempenho", explicou Franco.

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