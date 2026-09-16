F1: Colapinto revela regra inusitada sobre sexo antes de corridas
Piloto contou que recebeu orientações rigorosas para seguir e evitar quedas bruscas nos níveis de testosterona
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Os pilotos da Fórmula 1 passam por preparações rigorosas antes de um fim de semana de corrida. Enquanto alguns mantêm dietas para repor os nutrientes, outros seguem uma ficha específica de exercícios. Já Franco Colapinto tem um pedido um tanto quanto inusitado de seu preparador.
Em entrevista ao programa La Revuelta, o piloto da Alpine pediu para que o apresentador fugisse das perguntas clássicas que fazem aos competidores e explorou áreas mais pessoais e bastidores que não são amplamente divulgados.
Quando foi questionado sobre a preparação para o fim de semana, Colapinto explicou que segue uma regra inesperada sobre relações sexuais alguns dias antes das corridas. A ordem foi dada por Fernando Belasteguín, seu preparador físico.
"Ele disse que estou proibido de ejacular em finais de semana de corrida ou antes de uma corrida porque os níveis de testosterona caem e piora o desempenho", explicou Franco.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Vettel: “Ficaria muito feliz” se Antonelli quebrasse meu recorde de campeão mais jovem da F1
Indy: AJ Foyt contrata Hauger, rival de Collet e novato do ano, para 2027
F1: FIA e equipes debaterão regras do safety car virtual, diz site
Após contratação de Senna Agius pela Tech3, confira como está o grid da MotoGP 2027
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.