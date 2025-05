Franco Colapinto retornará às pistas de Fórmula 1 no GP da Emilia Romanga, no circuito de Ímola. A Alpine anunciou nesta quarta-feira (7) que o piloto argentino assumirá o lugar de Jack Doohan por pelo menos as próximas cinco corridas do campeonato, enquanto o australiano se tornará piloto reserva durante esse período, função que já ocupou na equipe entre 2023 e 2024.

"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à equipe por me dar a oportunidade de competir nas próximas cinco corridas", disse Colapinto na nota da Alpine após a confirmação da notícia.

"Trabalharei duro com a equipe para me preparar para a próxima corrida em Ímola e para a próxima rodada tripla, que certamente será intensa e um grande desafio para todos", acrescentou, referindo-se às provas de Emilia Romagna, Mônaco e Espanha, que ele enfrentará consecutivamente a partir do fim de semana de 18 de maio.

"Tenho mantido a forma e estou o mais preparado possível com o programa de testes de apoio à corrida da equipe, bem como no simulador em Enstone. Farei o meu melhor para acelerar rapidamente e dar tudo de mim para alcançar os melhores resultados possíveis ao lado de Pierre [Gasly]", concluiu o piloto de 21 anos.

Colapinto terá a oportunidade que estava esperando na Alpine depois de assinar como piloto reserva em janeiro passado para se juntar à equipe de Enstone.

O argentino começou a jornada na F1 quando ele foi promovido de piloto reserva a titular pela Williams para substituir Logan Sargeant no GP da Itália em agosto do ano passado, um período em que Colapinto impressionou rapidamente o paddock, principalmente ao se classificar ao Q3 e terminar em oitavo em sua segunda participação, o GP do Azerbaijão no circuito de rua de Baku, uma pista com a qual ele não estava familiarizado.

