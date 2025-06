F1: Colapinto tem GP do Canadá 'fundamental' para seu futuro

Chefe da Alpine , Flavio Briatore, havia dito que "não há um limite definido" de corridas para que Franco Colapinto pudesse provar sua permanência na equipe durante a temporada 2025 da Fórmula 1. Porém, após 3 GPs disputados, a decepção do piloto argentino torna seu futuro menos garantido.

"Sente-se por muito tempo à beira do rio", diz uma citação popularmente (e incorretamente) atribuída a Sun Tzu, "e você verá os corpos de seus inimigos flutuando".

A única certeza na Alpine é um estado constante de incerteza. Tantos executivos foram contratados e demitidos nos últimos anos que você se pergunta se a tinta de seus nomes teve tempo de secar no vidro fosco das portas do escritório.

Esse jogo das cadeiras agora se estende aos próprios carros, depois que Jack Doohan foi expulso após o GP de Miami para dar lugar a Colapinto. Embora o anúncio oficial tenha deixado claro que o argentino teria cinco corridas, a clareza logo se dissipou quando o "conselheiro executivo" Briatore - agora chefe de fato da equipe - afirmou que esse número deve ter sido inventado, que não havia "nenhum limite definido".

O cenário ficou ainda mais confuso durante a peculiar aparição de Briatore na coletiva de imprensa dos chefes de equipe antes do GP da Espanha.

"Eu nunca digo cinco corridas, três corridas, quatro corridas, uma corrida", disse ele. "Se Colapinto estiver atuando bem, ele estará pilotando o carro. Se não, veremos".

Franco Colapinto, da Alpine, conversa com Flavio Briatore, da Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Não há como confundir o tom de ameaça, e com razão: em suas três primeiras corridas pela Alpine, Colapinto demonstrou todos os maus hábitos que exibiu na Williams na última temporada (onde substituiu Logan Sargeant nas últimas nove rodadas) e pouco do ritmo absoluto. Quando ele entrou no FW46 em Monza, no ano passado, foi um upgrade instantâneo de desempenho em relação a Sargeant, mas esse não foi o caso no A325 da Alpine.

Na primeira saída de Colapinto com a Alpine, em Ímola, ele entendeu mal uma instrução de rádio ao sair da garagem após uma bandeira vermelha no Q1 e recebeu uma punição de grid por entrar na "pista rápida" do pitlane antes que o horário de reinício fosse confirmado. Pouco depois, uma imprecisão na saída da Tamburello teve consequências devastadoras, com ele batendo uma roda na brita e parando no muro.

Em Mônaco, Colapinto foi eliminado na Q1 e depois se esforçou para chegar em 13º lugar na corrida, com duas voltas a menos, culpando uma estratégia que exigia que ele começasse a corrida com o pneu duro. Na verdade, o resultado foi uma combinação de largar tão atrás e sofrer com o do jogo que estava sendo feito mais acima na fila pela Racing Bulls e pela Williams.

Um problema na unidade de potência, que exigiu uma nova caixa de câmbio, fez com que ele fosse eliminado no Q1 novamente na Espanha, pois seu carro parou no final do pitlane antes que ele pudesse iniciar uma segunda saída. A evolução da pista garantiu que outros pilotos superassem seu tempo. Depois, na corrida, ele conseguiu apenas o 15º lugar apesar da oportunidade oferecida pelo Safety Car no final.

"Preciso me concentrar no Canadá", disse ele após o GP da Espanha - e isso é o correto, pois os rumores já estão correndo soltos.

A conversa sobre a possibilidade de Sergio Pérez substituir Colapinto surgiu de um veículo de comunicação, que fez uma suposição intuitiva com base no apetite por dinheiro de Briatore, algo bem conhecido.

Certamente, Pérez traria patrocinadores ricos, mas acredita-se que ele esteja concentrado em seu retorno à Cadillac na próxima temporada e não teria nada a ganhar com a exposição em um carro intermediário no momento. O mais provável seria o piloto de testes Paul Aron, que corre atualmente na F2, ou mesmo Doohan - que ainda está na folha de pagamento como piloto reserva.

Briatore tem um histórico de crueldade - e, como evidenciado por sua evasiva sobre o cronograma de Colapinto, nem sempre faz o que diz que fará. Mas a pressão sobre ele é para obter resultados, e ele redirecionará essa carga para os que estão abaixo dele - inclusive os pilotos.

Como ele também disse durante a coletiva de imprensa: "Não sei neste momento se Franco ficará para o restante da temporada ou não, mas vamos ver. Depende do desempenho. Estamos olhando apenas para o desempenho - nada mais".

FERRARI ABANDONANDO 2025? Bortoleto, Sauber e tudo do CANADÁ com RICO PENTEADO | Drugo em Le Mans!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!