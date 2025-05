Franco Colapinto retornou a Fórmula 1 no último fim de semana e participará do icônico GP de Mônaco pela primeia vez como piloto da Alpine. Nesta quinta-feira, o argentino falou sobre sua relação com outros ídolos da América Latina, que passaram pelo mesmo circuito algumas décadas atrás.

"Ele é meu ídolo desde que eu era bem pequeno. Ayrton foi um dos primeiros por quem eu realmente descobri o esporte, foi assim que comecei a acompanhar. Depois vieram os livros sobre o Ayrton e, conforme fui crescendo, sempre foi meu herói. Lembro de muitos momentos da minha carreira em que eu encontrava uma conexão com ele, em como foi difícil para ele chegar onde chegou. Ele veio da América do Sul, assim como eu, então no início da nossa carreira talvez tenhamos passado por dificuldades parecidas, e isso me fazia sentir mais próximo dele", relembrou o argentino sobre Senna.

Colapinto ainda comentou sobre outro ídolo e dessa vez um compatriota: "Fangio também sempre foi meu herói — um piloto argentino muito bem-sucedido, que tem uma história enorme no esporte. Ele esteve no topo da F1 muitos anos atrás e também é um grande herói no nosso país".

"Esses dois pilotos sul-americanos são os que eu cresci acompanhando e os que sigo desde que era muito jovem. E claro, acho que eles são os maiores da história do esporte, junto com o Lewis (Hamilton), alguns dos nossos pilotos e o Michael (Schumacher). É muito bom ver que eles vieram da América do Sul", finalizou, orgulhoso.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO! Que esperar de MÔNACO: Max X McLaren? Diretrizes da FIA, BORTOLETO e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!