F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang
Argentino já tinha uma penalidade de cinco posições a cumprir neste fim de semana pelo acidente na relargada de Baku e, com a troca, total sobe para 15
O argentino Franco Colapinto terá uma segunda punição para o grid do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste fim de semana somado ao que já carregava da etapa anterior, em Baku. O piloto da Alpine trocará parte da unidade de potência Mercedes para a prova de Sepang.
Colapinto já chegou à Malásia sabendo que teria uma punição a pagar de cinco posições no grid, devido ao acidente no Azerbaijão que levou aos abandonos de Lando Norris, Pierre Gasly e o próprio.
Porém, agora, o argentino pagará mais dez posições de punição por trocar o motor de combustão interna da Mercedes, sendo o quinto da temporada, com a FIA permitindo apenas quatro por piloto.
Segundo apurado, a Alpine considerou a punição de Colapinto como o subterfúgio para essa troca, valendo a pena introduzir o novo motor para minimizar os danos. Com 15 posições de punição a serem pagas, o argentino deve largar da última fila.
Gasly, também deve receber uma nova unidade de potência nas próximas corridas, mas a Alpine ainda não decidiu quando introduzirá o novo motor e sofrerá uma penalidade no grid.
Na Malásia, o novato da Racing Bulls, Arvid Lindblad, também receberá uma penalidade por utilizar um novo motor, turbocompressor e escapamento, o que o rebaixará para o final do grid, enquanto Isack Hadjar, da Red Bull, recuará cinco posições por utilizar seu sétimo motor do ano.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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