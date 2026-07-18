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F1: Com Antonelli na pole e punições a Norris e Hadjar, confira grid de largada do GP da Bélgica

Britânico da McLaren trocou componentes da unidade de potência pela quarta vez

Olivia Nogueira
Publicado:

Kimi Antonelli garantiu mais uma pole position neste sábado ao superar Max Verstappen nos segundos finais da classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1. O italiano marcou 1min44s361 e sairá da primeira colocação, seguido pelo holandês, no entanto, Lando Norris, que teve o terceiro melhor tempo, terá que pagar uma punição de 10 posições, o que muda o grid de largada. 

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O britânico da McLaren trocou componentes da unidade de potência pela quarta vez no ano, excedendo o limite permitido em uma só temporada e, por isso, apesar de ficar em terceiro na classificação, largará em 13º. George Russell, companheiro de equipe de Antonelli e vice-líder do campeonato, herda o P3. 

Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto também se beneficia com a punição a Norris e larga em P8 após terminar a classificação em nono. 

Além de Norris, Isack Hadjar também foi punido por trocar componentes do carro, recebendo uma penalização de 30 posições. O francês ficou com o décimo tempo no treino classificatório, mas sairá da 21ª colocação. 

Grid piloto Punição
Pole ANT  
2 VER  
3 RUS  
4 LEC  
5 HAM  
6 PIA  
7 LIN  
8 BOR  
9 LAW  
10 GAS  
11 COL  
12 HUL  
13 NOR 10 Posições
14 SAI  
15 BEA  
16 ALB  
17 OCO  
18 BOT  
19 PER  
20 STR 10 Posições
21 HAD 30 Posições
22 ALO 20 Posições

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