F1: Com Antonelli na pole e punições a Norris e Hadjar, confira grid de largada do GP da Bélgica
Britânico da McLaren trocou componentes da unidade de potência pela quarta vez
Kimi Antonelli garantiu mais uma pole position neste sábado ao superar Max Verstappen nos segundos finais da classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1. O italiano marcou 1min44s361 e sairá da primeira colocação, seguido pelo holandês, no entanto, Lando Norris, que teve o terceiro melhor tempo, terá que pagar uma punição de 10 posições, o que muda o grid de largada.
O britânico da McLaren trocou componentes da unidade de potência pela quarta vez no ano, excedendo o limite permitido em uma só temporada e, por isso, apesar de ficar em terceiro na classificação, largará em 13º. George Russell, companheiro de equipe de Antonelli e vice-líder do campeonato, herda o P3.
Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto também se beneficia com a punição a Norris e larga em P8 após terminar a classificação em nono.
Além de Norris, Isack Hadjar também foi punido por trocar componentes do carro, recebendo uma penalização de 30 posições. O francês ficou com o décimo tempo no treino classificatório, mas sairá da 21ª colocação.
|Grid
|piloto
|Punição
|Pole
|ANT
|2
|VER
|3
|RUS
|4
|LEC
|5
|HAM
|6
|PIA
|7
|LIN
|8
|BOR
|9
|LAW
|10
|GAS
|11
|COL
|12
|HUL
|13
|NOR
|10 Posições
|14
|SAI
|15
|BEA
|16
|ALB
|17
|OCO
|18
|BOT
|19
|PER
|20
|STR
|10 Posições
|21
|HAD
|30 Posições
|22
|ALO
|20 Posições
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Bélgica
Indy: Kirkwood faz a pole em Nashville; Collet é 15º
NASCAR Truck: Chandler Smith domina prova de North Wilkesboro
F1: Ferrari explica 'azar' de Leclerc com bandeira amarela no quali; Hamilton cita mudança no carro após batida no TL3
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários