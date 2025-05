A Fórmula 1 vai para Barcelona com a nona etapa da temporada 2025. O GP da Espanha também marca uma mudança no regulamento sobre a flexibilidade das asas dianteiras. Com isso, a Sauber, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, anunciou que levará um novo pacote de atualizações do C45 para a corrida catalã.

Revelando as expectativas para a corrida espanhola, o piloto paulista afirmou: "Estou ansioso por Barcelona: é uma pista em que já corri algumas vezes em categorias juniores e sei o que esperar dela. Mônaco foi um desafio e tanto, mas tiramos as lições do fim de semana e passamos para uma nova semana de corrida - a última de uma rodada tripla movimentada".

"Temos algumas atualizações para esta etapa, então o foco será nos familiarizarmos com elas imediatamente, enquanto continuamos trabalhando no carro e em sua configuração, para melhorar nossa posição na classificação e na corrida".

Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Sauber, fez comentários sobre as novidades do monoposto da escuderia suíça na Espanha: "Barcelona marca o retorno às corridas competitivas em um circuito onde o desempenho aerodinâmico é fundamental, portanto, devemos ver o impacto das novas regulamentações de asa dianteira".

"Mônaco sempre foi dominado pela falta de oportunidades de ultrapassagem, o que permitiu que algumas equipes reduzissem totalmente as perdas normais de pit stop".

"Barcelona deve nos dar uma ideia clara de como nosso novo pacote de atualização afetará nossa competitividade. A equipe tem trabalhado muito em casa, em Hinwil, e nosso foco é nos familiarizarmos com as novas peças para nos colocarmos em uma posição competitiva mais consistente na próxima fase da temporada", concluiu.

VITÓRIA de BEZZECCHI vira PESADELO para MARTÍN? O ABANDONO de QUARTARARO em SILVERSTONE, BRMX e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa INSANO GP do REINO UNIDO de MOTOGP, com VITÓRIA de BEZZECCHI e ABANDONO de QUARTARARO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!