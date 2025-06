Depois do anúncio da ausência de Lance Stroll do GP da Espanha por motivos médicos, mas que, pelo canadense ter participado do treino classificatório, impedem uma substituição, a possibilidade do piloto reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich, aparecer no grid do Canadá aumentou. O brasileiro revelou que uma possível participação no GP do Canadá de Fórmula 1 é prioridade.

Em conversa com o repórter Thiago Fagnani, da Band, Drugo revelou que tudo está incerto no momento, mas que dará prioridade a corrida de F1 ao invés da participação nas 24 Horas de Le Mans, em que está confirmado como piloto titular da Action Express com carro da Cadillac.

"No momento, até nem eu sei direito como vai acontecer as coisas daqui para frente. Primeiro de tudo, temos que desejar melhoras para o Lance. Para Le Mans, quanto a isso, a minha prioridade sempre foi a Fórmula 1, então, é isso que deve ser mantido até lá", concluiu.

