As esperanças de Carlos Sainz, astro do rally e pai do piloto de Fórmula 1 que corre pela Williams, de destituir o atual presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sofreram um golpe precoce depois que um grande número de clubes automobilísticos assinou uma carta apoiando o atual presidente, incluindo a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e o Automóvel Clube do Brasil (ACDB).

Embora tenha havido muitas sugestões de que Ben Sulayem concorreria sem contestação na eleição presidencial da Federação Internacional de Automobilismo no final de 2025, o Motorsport.com divulgou a notícia de que o bicampeão mundial de rali e quatro vezes vencedor do Rally Dakar, Sainz, estava considerando a possibilidade de contestar a candidatura.

O reinado de Ben Sulayem não foi isento de controvérsias, incluindo a supervisão de uma série de figuras importantes que deixaram o órgão dirigente, impedindo os membros da FIA de participarem de reuniões e irritando os pilotos ao proibir palavrões.

Agora, no entanto, Sulayem, de 63 anos, recebeu amplo apoio de 36 clubes da FIA, em grande parte sediados nas Américas, além da vice-presidente da FIA para Esportes - América do Sul, Fabiana Ecclestone.

"Caro presidente Mohammed, em nome dos clubes membros listados abaixo, escrevemos para expressar nossa sincera gratidão por seu serviço, compromisso, visão e, acima de tudo, pelo cumprimento do seu Manifesto prometido a nós, membros", diz a carta.

"Todos nós temos plena consciência da situação financeira catastrófica que você herdou. Sem as ações decisivas e ousadas que você tomou desde o primeiro dia, o próprio futuro da FIA estaria em risco. A reviravolta alcançada em menos de quatro anos é nada menos que extraordinária, especialmente quando combinada com a implementação de sistemas de gerenciamento profissional que você implantou paralelamente".

Bernie Ecclestone e Fabiana Ecclestone Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Como presidentes de clube, sentimos e vivenciamos pessoalmente o foco diário que você e sua equipe de liderança colocaram no apoio e no envolvimento conosco - os associados - tratando cada um de nós com igual respeito. Essa abordagem inclusiva é profundamente apreciada".

"Também reconhecemos e elogiamos os esforços significativos feitos por você e sua equipe para reposicionar a FIA como líder global em mobilidade e automobilismo. A força e a reputação da marca FIA cresceram claramente como resultado de sua liderança".

"Dito isso, entendemos que quatro anos é pouco tempo para concluir as reformas ambiciosas que você iniciou. Portanto, nós o incentivamos fortemente a buscar a reeleição na próxima AGA, para que você possa continuar o importante trabalho que iniciou, com nosso total apoio, com profundo apreço e otimismo para o futuro, Hermanos".

Entre os nomes de destaque na lista estão Fabiana Ecclestone, esposa de Bernie Ecclestone e vice-presidente de esportes da FIA, e Carmelo Sanz de Barros, presidente do RACE (Real Automovil Club de Espana), que também é presidente do 'senado' da FIA.

Quem assinou a carta?

Ricardo Morales Rubio - Presidente da Federação Colombiana de Automobilismo e Presidente da Região IV da FIA (América do Sul e América Central)

Frank Fotia - COO da Associação Canadense de Automobilismo e da Região III da FIA (América do Norte e Caribe)

Fabiana Ecclestone - Vice-presidente da FIA na América do Sul

Daniel Coen - presidente da Federação de Automobilismo da Costa Rica

Carmelo Sanz de Barros - presidente da RACE (Real Automovil Club de Espana) e presidente do Senado da FIA

Gorki Obando - candidato da FIA do Equador

Tim Shearman - vice-presidente da FIA para Mobilidade Automotiva Vice-presidente da FIA para Mobilidade Automobilística e Turismo e presidente da Associação Canadense de Automobilismo

Ivan Dibos - Presidente do Touring and Automobile Club of Peru

Pedro Cofino - Presidente da Federação de Automobilismo da Guatemala

Jorge Abed - Presidente da Federação Mexicana de Automobilismo

Selwyn Persad - Membro do Conselho da Trinidad e Tobago Membro da diretoria da Associação Automobilística de Trinidad & Tobago

Dante Pescetto - Presidente da Federação Panamenha de Automobilismo

Stephen Gunter - Presidente da Federação Jamaicana de Automobilismo

Hugo Mersan - Presidente da Federação Paraguaia de Automobilismo

Alvaro Oliver - Presidente da Federação Dominicana de Automobilismo da Federação de Automobilismo da República Dominicana

David McLaughlin - Presidente da Federação de Automobilismo das Bahamas

Giovanni Ramos Guerra - Presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo

Jorge Tomasi - Presidente da Federação Uruguaia de Automobilismo

Alejandro Quintana - Presidente da Federação Chilena de Automobilismo Presidente da federação chilena de automobilismo

Gaston Montellano - Presidente da federação boliviana de automobilismo

Sebastian Pastor - Presidente da federação hondurenha de automobilismo

Luis Burgos - Presidente da federação porto-riquenha de automobilismo

Cesar Carman - Presidente da federação argentina de automobilismo

Joaquim Melo - Presidente do Automóvel Clube do Brasil

Hugo Barrera - Presidente do Automóvel Clube de El Salvador Presidente do Automovil Club de El Salvador

Luanda Karla Dantas Guerra - Presidente da Associação Automobilística Brasileira (AAB)

Enzo Spano - Presidente da Federação Venezuelana de Automobilismo Presidente da federação da Venezuela

Alvaro Lacayo - Presidente da federação da Nicarágua

Carlo Falcone - Presidente da Antigua Pro Racing

Ronald Craan - Presidente da Auto Sport D'Haiti

Mauricio Melo Avaria - Presidente da Fadech (Chile)

Victor Murga - Presidente do Automóvel Clube de Belize Presidente do Belize Automobile Club

Eric Dobarganes - Presidente da federação de Cuba

Mahendra Bodhoo - Presidente da Guyana Motor Racing

Adriano Abreu - Presidente da FDA (República Dominicana)

Aston Eligon - Presidente da TTASA (Trinidad e Tobago) presidente

Jane Scaletta - Presidente da Cayman Motor Federation

