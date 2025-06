George Russell, da Mercedes, manteve a posição do classificatório e venceu o GP do Canadá de Fórmula 1, o primeiro triunfo do britânico em 2025. A prova foi marcada por uma batida entre a dupla da McLaren Lando Norris e Oscar Piastri no final da corrida, com o britânico batendo no muro e acionando safety car.

Max Verstappen, da Red Bull, e Andrea Kimi Antonelli, também da Mercedes, completaram o pódio da etapa de Montreal da categoria máxima do automobilismo, o primeiro do jovem italiano na F1. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, terminou em 14º.

Como foi a corrida?

A sessão já teve mudanças antes da prova, com Yuki Tsunoda largando em último por ter sofrido punição de dez posições, Isack Hadjar iniciando em 12º também por penalidade e tanto Pierre Gasly quanto Liam Lawson começando nos boxes por trocas de peças.

George Russell largou bem e não deixou Max Verstappen passar, enquanto Andrea Kimi Antonelli tomou o terceiro lugar de Oscar Piastri. Na briga com Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto perdeu uma posição, mas, na abertura da segunda volta, retomou a 15ª colocação.

Quem aproveitou a disputa entre Franco Colapinto e Alex Albon foi Nico Hulkenberg, que ganhou duas posições e se manteve em 9º nas primeiras voltas da corrida.

Depois da liberação do DRS, Verstappen se aproximava do rival da Mercedes para tentar tomar a liderança da prova, marcando a volta mais rápida da corrida no início. No entanto, Russell conseguiu abrir mais de um segundo de diferença para o holandês.

Na volta 11, Norris mergulhou e ultrapassou Alonso depois de uma falha do espanhol na curva grampo do Canadá. Momentos depois, Antonelli pressionou Verstappen, que foi para os boxes depois de reclamar do desgaste dos pneus médios. Com isso, a Mercedes estava com um 1-2.

Em reação ao pit stop do holandês da Red Bull, Russell foi para os boxes, voltando na sétima colocação, na frente de Verstappen. Com a troca, Antonelli ficou com a liderança da prova, mas por pouco tempo, já que foi chamado pela Mercedes para troca de pneus.

Depois da sequência de paradas de quem estava com pneus médios, Norris se mantinha na liderança, mas ainda sem ir para os boxes. Na volta 17, o brasileiro da Sauber sofreu uma ultrapassagem ousada de Sainz, perdendo a posição também para Tsunoda em seguida.

Em uma sequência de ultrapassagens depois da parada, Hamilton passou Albon e Ocon para tomar a sétima colocação. Na volta 23, Bortoleto e Alonso ultrapassaram o tailandês da Williams, com Gabriel subindo para a 11ª posição e sendo passado pelo espanhol em seguida.

Na volta 26, Russell, tentando recuperar a posição da largada, passou Leclerc no hairpin, tomando a segunda colocação em Montreal. Verstappen, logo atrás, também começou a pressionar o monegasco da Ferrari, que na volta 29 foi para os boxes, seguido por Norris instantes depois.

O bom momento de Alonso seguiu com duas ultrapassagens sobre Tsunoda e, momentos depois, por Sainz, escalando para a nona colocação.

Pouco atrás, Bortoleto seguia preservando pneus e se mantendo na 12ª colocação, enquanto Lawson, o 13º, sofria pressão dos carros atrás, incluindo o de Hulkenberg, que passou o neozelandês momentos depois. O alemão, com pneus mais novos, passou o companheiro de equipe, tomando a 12ª colocação.

Na volta 38, a estratégia de duas paradas de Verstappen foi comprovada, com a Red Bull chamando o holandês para os boxes, enquanto Antonelli fez a parada momentos depois, voltando para a pista logo atrás do tetracampeão. Na volta 43, foi a vez de Russell ir para os boxes.

Por ainda continuar com os pneus do início da corrida, Bortoleto começou a ser pressionado por Colapinto, que abria asa móvel, mas não conseguia passar o brasileiro. Pouco mais à frente, Hulkenberg pressionava Tsunoda e, na volta 49, passou o piloto da Red Bull.

Depois de permanecer na frente por alguns momentos, a dupla da McLaren foi para os boxes com poucas voltas de diferença entre si, com Leclerc tomando a ponta na volta 47 da corrida. Duas voltas depois, Alex Albon estacionou o carro na parte de fora do hairpin, abandonando a prova.

Na disputa pela 17ª posição, Stroll pressionou e fez Gasly passar por fora da pista. Esse incidente causou a punição em 10 segundos para o canadense. Depois de 51 voltas, Gabriel Bortoleto finalmente foi para os boxes, trocando os compostos duros do início da corrida por pneus médios novos.

Com a parada de Leclerc na volta 54, Russell voltou para a ponta, com pneus um pouco mais novos do que os de Verstappen, que era seguido por Antonelli e Piastri, que pressionava o italiano da Mercedes. Na volta 56, Lawson foi chamado pelo rádio da Racing Bulls para retornar aos boxes e abandonar a prova de Montreal.

Nos momentos finais da corrida, Verstappen chegou a diminuir a vantagem de Russell para menos de 1,5s, mas o britânico seguia na frente, com Antonelli logo atrás tentando se aproximar do tetracampeão. Enquanto isso, Alonso seguia pressionando Hulkenberg para tomar a oitava colocação. Na volta 66, Bortoleto ultrapassou Isack Hadjar.

Enquanto isso, um duelo ferrenho entre as McLarens causou a colisão de Lando Norris no muro, que tentou ultrapassar em um espaço fechado pelo líder do campeonato, acionando o safety car e encerrando a prova no regime de bandeira amarela

