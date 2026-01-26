Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Com Bortoleto parado na pista, saiba como foram as primeiras horas do teste de Barcelona

Sete das 11 equipes começaram a testar seus novos carros na Catalunha

Redação Motorsport.com
Editado:
Audi R26 Barcelona test

Audi R26 Barcelona test

Foto de: Formula 1

A pré-temporada de 2026 da Fórmula 1 começou! Sete das 11 equipes já foram para a pista nesta segunda-feira (26), primeiro dia de testes no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Todos os times têm até esta sexta-feira para testarem seus novos carros, podendo correr por no máximo três dias. Apesar desta sessão ser privada, sem acesso de fãs e mídias, algumas informações serão divulgadas pela F1 e pelas equipes. 

Leia também:

O primeiro time a deixar os boxes foi a Mercedes. Assim que o relógio marcou 9h  (5h do horário de Brasília), Kimi Antonelli foi a pista. Algum tempo depois, Gabriel Bortoleto foi testar o primeiro carro da Audi na F1, e Franco Colapinto saiu com a Alpine. 

Também testaram hoje: Isack Hadjar, da Red Bull,  Liam Lawson, da Racing Bulls, Esteban Ocon, da Haas, e Valtteri Bottas, pela Cadillac. 

 

Segundo reportagem do site The Race, durante a primeira hora, Antonelli fez quase o dobro de voltas do restante do grid, buscando inclusive o limite do carro. Haas e Audi também teriam concluído um bom número de voltas - de acordo com o repórter Jake Boxall-Legge, da edição global do Motorsport.com, às 8h55min de Brasília (12h55min locais), Ocon já havia registrado 60 voltas e Hadjar, 39. 

O franco-argelino da Red Bull chegou a liderar a tabela não oficial de tempos com 1min20s300, mas baixou o próprio tempo marcando 1min19s106. Aproximadamente às 9h10min de Brasília (13h10min locais), a terceira bandeira vermelha do dia foi reportada por causa de Lawson, que parou na pista com a Racing Bulls. Mais cedo, o treino foi interrompido primeiro por Colapinto, que deslizou na curva 10 e precisou voltar aos pits, e depois por Bortoleto, que parou na curva 11. 

 

A Williams já confirmou que não irá para Barcelona e não vai participar de nenhum dia de testes. A Ferrari irá para a pista amanhã e Andrea Stella, chefe da McLaren, falou que o time de Woking entrará em ação na terça ou na quarta-feira. Já a Aston Martin deve começar a testar apenas na quinta-feira. 

Redação Motorsport.com

