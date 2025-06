Com a chegada da Liberty Media em 2017, a Fórmula 1 tem ido a novos lugares e tirou do calendário circuitos tradicionais nos últimos anos. Locais como Las Vegas e Jeddah têm forte apelo comercial, no entanto, Max Verstappen continua preferindo pistas clássicas.

"Circuitos que, na minha opinião, merecem um 'status especial' e que sempre devem estar no calendário, puramente por méritos esportivos, são Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka e o Brasil", disse o atual campeão mundial à revista Formule1 Magazine.

Ímola não faz parte do calendário de 2026 e o contrato de Zandvoort acaba no fim do ano que vem. Spa renovou com a F1 até 2031, mas entrará em um sistema de rodízio com outros circuitos europeus e não terá corridas em 2028 e 2030. Suzuka renovou contrato até 2029, Interlagos até 2030 e Silverstone até 2034.

Verstappen também falou sobre a possibilidade do retorno da pista de Nordschleife, em Nürburgring. O traçado do 'Inferno Verde' recebeu corridas de F1 por alguns anos e, em 1976, com o grave acidente de Niki Lauda, teve seu uso repensado. O traçado moderno de GPs de Nurburgring saiu do calendário em 2008 (a categoria voltou a Nürburgring apenas em 2009, 2011, 2013 e 2020).

"Isso não vai acontecer com os carros de F1 que temos agora, eu acho. Com a velocidade dos GT3 tudo bem, ainda é possível. Eu já vi algumas filmagens antigas, inclusive da Fórmula 1 em Nordschleife. Uma coisa é certa: F1 lá, isso nunca mais vai acontecer. É perigoso demais", falou o tetracampeão, que esteve na pista alemã esse ano e fez alguns testes com um GT3.

O holandês terminou falando sobre os circuitos mais recentes e o que ele alteraria no calendário, atualmente com 24 etapas: "No fim das contas, você espera que uma cultura do automobilismo se desenvolva nesses países, mas, se dependesse de mim, o calendário seria bem diferente e também teria menos corridas".

