F1: Com Câmara entre os 'candidatos', Ugochukwu vira opção para Cadillac após decepção com Herta

A busca da Cadillac por um talento norte-americano para a Fórmula 1 ganhou um novo capítulo. Enquanto Colton Herta parecia o nome favorito dos executivos da General Motors, incertezas sobre a superlicença e adaptação fizeram a equipe olhar para categorias de base e o nome de Ugo Ugochukwu aparece como uma alternativa a longo prazo. A informação é do site SoyMotor.

Aos 19 anos, Ugochukwu tem construído uma carreira sólida nas categorias de base da Europa e está a apenas sete pontos de obter a superlicença da FIA, algo que simplifica uma eventual promoção à F1. Neste momento, o novaiorquino ocupa a primeira colocação da F3, com 25 pontos, atraindo a Cadillac a contratá-lo pensando no futuro.

Por outro lado, Herta tem tido um desempenho abaixo do esperado na F2. O americano ocupa a 16ª posição no campeonato, tendo somado apenas 26 pontos, graças a três sétimos lugares e dois oitavos.

Em entrevista ao site AutoHebdo, o diretor de corridas da Cadillac, Marc Hynes confessou "não estar satisfeito com a situação atual da equipe", destacando a necessidade de "uma melhora geral em todas as áreas".

"A pausa de meio de ano nos fará bem para processar tudo adequadamente. Nos reagruparmos e determinarmos o que precisamos, o que devemos mudar e o que devemos fazer para a segunda metade da temporada", continuou.

Hynes ainda falou sobre "o problema" de Herta, ressaltando que o problema do piloto americano é a diferença no estilo de pilotagem entre a IndyCar, categoria da qual Herta fez parte por sete temporadas, e a Fórmula 2.

"Na IndyCar é possível fazer muito mais com os pés, especialmente nas curvas, enquanto na F2 não se valoriza tanto frear dentro da curva, aliviar o freio, contornar, estabilizar a trajetória e voltar a acelerar. O mais difícil é, provavelmente, a janela de funcionamento extremamente estreita dos pneus", falou.

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