O mercado de pilotos da Fórmula 1 segue tomando forma, contudo, algumas vagas seguem como uma grande incógnita. Uma delas, é a da Haas. Os candidatos, por outro lado, serão 'avaliados' na próxima semana de acordo com o chefe da equipe norte-americana, Ayao Komatsu e, entre eles, estará o brasileiro Rafael Câmara.

Na próxima semana, um teste com carros antigos acontecerá e contará com a presença do brasileiro Rafa Câmara, Ryo Hirakawa e Leonardo Fornaroli, em Portimão, conforme apurou o Motorsport.com. Todos os três nomes aparecem como candidatos à vaga de Esteban Ocon, que não tem a permanência garantida para a próxima temporada.

Durante o dia de mídia na Holanda, Komtasu confirmou a realização da atividade e destacou que os pilotos selecionados estarão sendo avaliados pelo cúpula da equipe.

"Se não tivéssemo interesse [em contratar esses pilotos] não estaríamos fazendo isso [o teste]. Na verdade, temos vários pilotos [interessados]. É muito bom que outras pessoas estejam realmente interessadas em nós".

"No momento, não estamos tendo um desempenho tão bom. Não conseguimos brigar por pontos, mas acho legal que outros pilotos consigam enxergar o nosso potencial dentro das limitações que enfrentamos e de todo esforço que estamos fazendo para melhorar a equipe".

"Nós simplesmente encaramos isso como um elogio, o fato de outro pilotos estarem interessados em nós".

Recentemente, o repórter oficial da Fórmula 1 Lawrence Barretto cravou que Rafa Câmara é o favorito para assumir a vaga na Haas. O pernambucano é o terceiro colocado na Fórmula 2, com 145 pontos, 22 a menos que o líder Nikola Tsolov.

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!