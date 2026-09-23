F1: Com Câmara no páreo, Ocon 'desiste' da vaga na Haas em 2027
Francês declarou estar "sem contrato" para a próxima temporada e declara que a situação requer tempo
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Alex Pantling - Formula 1
Esteban Ocon mudou o tom de sua resposta ao ser perguntado sobre seu futuro na Fórmula 1. O piloto enfrenta fortes rumores de que deixará de defender a Haas na próxima temporada, possivelmente sendo substituído por Rafael Câmara ou Leo Fornaroli.
Ainda no início dos rumores e discussões, o francês defendia que não estava preocupado com sua posição, mas a situação parece ter mudado nas últimas semanas.
Como você já leu no Motorsport.com, Câmara ganhou força na disputa pela vaga na Haas e aparece como o grande favorito para se juntar à equipe no lugar de Ocon, mas o brasileiro tem Fornaroli como principal rival.
Nenhum contrato foi assinado ainda, mas a decisão final é esperada nos próximos dias. No entanto, nesta quarta-feira (23), dia que abriu o fim de semana de corrida do GP do Azerbaijão, Ocon deu mais detalhes sobre sua própria situação.
Ao ser questionado sobre como enxerga seu futuro, o piloto foi sincero ao declarar que está "livre" para a próxima temporada e procurando espaço em um grid que se tornou bastante apertado nos últimos meses, com renovações tão longas sendo anunciadas.
"No momento, definitivamente estou livre de contrato para o ano que vem".
"Há algumas coisas em discussão que estão fora do meu controle e determinados assuntos que também fogem do meu controle. Então, vou continuar trabalhando e buscando até o fim do ano para ver como as coisas vão acontecer".
Ocon ainda explicou que negociações ainda estão acontecendo com a Haas e outras equipes que ainda têm vagas abertas para a próxima temporada. Porém, o piloto preferiu não dar mais detalhes, resumindo a situação com um "vamos ver".
Depois da renovação de Isack Hadjar com a Red Bull, apenas seis vagas ainda estão em aberto para o próximo ano, duas delas sendo as da própria Haas.
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