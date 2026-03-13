F1: Com "carro ótimo", Russell comemora pole na sprint da China; Antonelli vê espaço para melhora
Britânico marcou 1min31s520 e liderou dobradinha da Mercedes, que reafirmou favoritismo em Xangai
No primeiro (e único) treino livre da etapa da China da Fórmula 1, a Mercedes deixou claro que queria dar continuidade à boa fase da Austrália. George Russell e Andrea Kimi Antonelli terminaram em primeiro e segundo lugar e foram para a classificação da sprint como claros favoritos.
Os dois, então, confirmaram o favoritismo com tranquilidade. Russell conquistou a pole registrando 1min31s520, seguido por Antonelli. Lando Norris, da McLaren, completou o top 3.
“O carro estava ótimo”, disse Russell após a conquista. “Já sabíamos depois de Melbourne que tínhamos um carro muito bom. O motor também está com um ótimo desempenho. Hoje foi realmente um prazer pilotá-lo. Estou curioso para ver como os tempos se comparam aos do ano passado, porque parecia muito rápido e isso foi muito legal, muito diferente de Melbourne".
O tempo de volta de Russell acabou sendo sete décimos mais lento que a pole position da corrida sprint de 2025 (1min30s849). “Isso certamente não é ruim”, respondeu Russell ao ouvir essa diferença.
George Russell largará da pole na corrida sprint na China.
Foto por: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Se vencer a sprint, Russell garante mais oito pontos e, apesar do favoritismo, o britânico sabe que muita coisa pode mudar nos primeiros metros. “Desde Melbourne, nos concentramos principalmente em melhorar a largada. Analisamos o que podemos melhorar e acho que fizemos alguns progressos. As primeiras voltas em Melbourne foram claramente mais emocionantes do que gostaríamos, mas só amanhã veremos como vai ser".
Antonelli: "Ainda há trabalho a ser feito"
Antonelli teve que se contentar com o segundo tempo, 0,289 segundo atrás, assim como em Melbourne, mas ele sentiu que poderia ter feito melhor. “O ritmo é muito forte, mas não consegui completar a volta no final com os pneus macios”, explica. “Então ainda há trabalho a ser feito. Mas, claro, parabéns ao George. Amanhã tudo ainda está em aberto".
No geral, Antonelli está satisfeito com a classificação para a corrida sprint e encara a prova com otimismo. “Me sinto bem no carro. É uma questão de detalhes e de tudo se encaixar perfeitamente. Amanhã vamos tentar fazer uma boa largada e, depois, fazer uma corrida forte", finalizou.
