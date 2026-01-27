F1: Com chuva, Verstappen causa bandeira vermelha em segundo dia de testes em Barcelona
Apenas Leclerc também deu algumas voltas no período da manhã; outras equipes optaram por evitar a pista molhada
Foto de: Red Bull - Getty Images
O segundo dia de testes de Barcelona da Fórmula 1 a portas fechadas foi marcado por bastante chuva. Sete equipes que colocaram seus carros na pista na segunda-feira (26), optaram por não rodar nesta terça-feira (27) - Audi, Mercedes, Haas, Alpine e Cadillac - enquanto a Red Bull e Ferrari aproveitaram o dia para testar os pneus de traçado molhado.
Há rumores de que a McLaren também está trabalhando no carro, mas se tem certeza se a equipe de Woking colocará Lando Norris ou Oscar Piastri na pista em algum momento do dia. Vale lembrar que o teste acontece em duas sessões de quatro horas, com uma hora de almoço e pausa entre elas.
Na manhã desta terça-feira (27), Max Verstappen e Charles Leclerc deram as suas primeiras voltas com o monoposto que já está dentro das novas regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para a temporada de 2026.
Segundo informações do SoyMotor, faltando 30 minutos para o fim da primeira sessão, Leclerc tinha dado cerca de 45 voltas, enquanto Verstappen cumpriu apenas 24 - tendo causado uma rápida bandeira vermelha.
O monegasco foi colocado na pista já às 9h da manhã no horário local (5h da manhã no horário de Brasília), enquanto o traçado ainda estava seco. O tetracampeão, por sua vez, saiu dos boxes quinze minutos depois, antes de rodar e sair para a grama, ativando a primeira bandeira vermelha.
O holandês retornou para a garagem e só voltou para a pista 30 minutos depois. A chuva começou a cair por volta das 10h35 (Barcelona, 6h35 em Brasília), atrapalhando os planos de ambas as equipes.
Nos registros não oficiais, ambos os carros marcaram tempos entre 1min20s e 1min20s8. Os dois pilotos deram voltas na pista seca e molhada antes da pausa no horário do almoço.
Não se sabe se a McLaren colocará um de seus pilotos para andar no período da tarde. Vale lembrar que a Williams não fará nenhum dia dos testes por estar com atraso no desenvolvimento de seu carro e a Aston Martin confirmou que só deve dar suas primeiras voltas a partir de quinta-feira.
