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Design celebra parceria entre a escuderia britânica e a plataforma de IA Google Gemini, além de continuar as comemorações envolvendo o milésimo GP da equipe

Redação Motorsport.com
Editado:
Mclaren Silverstone Livery

Foto de: McLaren

A McLaren revelou, nesta terça-feira (30), uma pintura especial, em parceria com a plataforma de IA Google Gemini, para o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Segundo a escuderia britânica, o novo design do MCL40 celebra as ideias que deram início a um legado e homenageia o carro que deu início à trajetória da equipe de Woking na Fórmula 1: o M2B.

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A pintura se inspira no primeiro carro de F1 da equipe, que fez sua estreia no GP de Mônaco de 1966. Naquele mesmo ano, Bruce McLaren também conquistou o primeiro ponto da equipe no GP da Grã-Bretanha.

Ela se baseia no marco do 1.000º GP da equipe, alcançado no início desta temporada em Mônaco, onde o bicampeão mundial Mika Häkkinen pilotou o M2B pelo Circuito de Mônaco em homenagem às origens da McLaren.

Segundo a equipe, a pintura de Silverstone serve como uma ligação visual entre o passado e o presente, inspirando-se diretamente no carro que deu início a tudo.

Louise McEwen, diretora de Marketing da McLaren Racing, afirmou: "Nosso layout para Silverstone é uma celebração de onde começamos e de tudo o que construímos desde então. O McLaren M2B representa o início de uma jornada marcada por inovação incansável e pela crença nas possibilidades, e este design dá vida a esse espírito".

"Nossa parceria com o Google Gemini é baseada nesses mesmos princípios. Juntos, estamos explorando como a tecnologia pode abrir novos caminhos para inovar, evoluir e elevar o desempenho, tanto dentro quanto fora das pistas. Esta pintura é uma poderosa expressão dessa visão compartilhada, homenageando nossa história enquanto olha firmemente para o futuro".

Marvin Chow, vice-presidente de Marketing para Consumidores e IA do Google, declarou: "Desde estimular ideias criativas com o aplicativo Gemini até transformar, com segurança, conjuntos complexos de dados em informações em tempo real para uso nas pistas com o Gemini Enterprise, a McLaren demonstra o que significa aproveitar o poder da inteligência artificial. Estamos animados para continuar explorando novas maneiras pelas quais o Gemini pode impulsionar a criatividade, os negócios e a estratégia da equipe nas pistas".

Veja fotos da pintura especial da McLaren para Silverstone

Mclaren Silverstone Livery

Mclaren Silverstone Livery

Foto de: McLaren

Mclaren Silverstone Livery

Mclaren Silverstone Livery

Foto de: McLaren

Mclaren Silverstone Livery

Mclaren Silverstone Livery

Foto de: McLaren

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