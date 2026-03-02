Pular para o conteúdo principal

Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Com falta de peças sobressalentes, Aston Martin pode apenas 'cumprir tabela' na Austrália; entenda

Adrian Newey precisa revisar todos os planos de desenvolvimento do AMR26 enquanto Andy Cowell foi ao Japão para oferecer experiência à fabricante de Sakura

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Honda power unit launch

A Aston Martin caiu em um buraco negro. E a principal causa dessa queda vem da Honda. A unidade de potência RA626H, que equipa o AMR26, revelou-se um grande problema que impediu a equipe de Silverstone de realizar testes normais na segunda sessão da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein.

Leia também:

Enquanto as outras equipes trabalharam arduamente para preparar a estreia no GP da Austrália, a equipe liderada por Adrian Newey passou mais tempo nos boxes do que na pista.

Um desastre que está destruindo a imagem da Aston, uma escuderia na qual Lawrence Stroll investiu muito, construindo um novo campus faraônico em Silverstone e montando uma equipe de primeira linha com Newey como o principal projetista e chefe de equipe.

Adrian Newey, team principal Aston Martin, è preoccupato per l'inizio della stagione

Adrian Newey, team principal Aston Martin, è preoccupato per l'inizio della stagione

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O objetivo seria transformar a estrutura em uma equipe de ponta, atraindo também um piloto de destaque para almejar o título mundial a partir de 2027. O sonho, pelo menos por enquanto, desapareceu: porque os problemas atuais inevitavelmente terão repercussões no próximo ano.

A Honda chega à estreia em Melbourne completamente despreparada. As quebras nos testes colocaram em risco o fornecimento de peças sobressalentes e, por um momento, chegou-se a considerar a ideia de pular a etapa da Austrália alegando força maior.

Para a F1, seria um desastre começar o novo ciclo de regras sem uma equipe e levando em conta as penalidades que a Aston teria que pagar pela quebra do Pacto de Concórdia, que regula os acordos comerciais das equipes com o promotor.

Lance Stroll, fermo con la AMR26 - Honda nei test in Bahrain

Lance Stroll, fermo con la AMR26 - Honda nei test in Bahrain

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O AMR26, portanto, estará nos boxes em Melbourne, mas a intenção será percorrer a distância mínima (a regra dos 107%) para alinhar-se ao grid de corrida e voltar aos boxes para parar após algumas voltas.

Enquanto isso, foi criada uma espécie de divisão de crise para apoiar a Honda neste momento difícil e dramático, e o time de Newey está frequentemente em contato com os japoneses de Sakura para enfrentar as prioridades a serem resolvidas.

Os engenheiros da Honda admitiram que as vibrações causadas pelo motor V6 provocam a quebra da bateria do motor híbrido: “Estamos cientes de que os resultados dos testes indicam uma situação muito difícil e desafiadora",  explicou Ikuo Takeishi, chefe do departamento HRC dedicado às competições de quatro rodas. "Nossos engenheiros de Sakura e o pessoal na pista estão trabalhando intensamente para implementar melhorias".

Andy Cowell con Enrico Cardile

Andy Cowell con Enrico Cardile

Andy Cowell, ex-CEO e chefe de equipe, foi enviado ao Japão. O inglês de 57 anos fez parte da divisão de motores da Mercedes durante o intenso domínio da marca na era híbrida, portanto, sua experiência pode ser um trunfo valioso para a Honda. O que falta é tempo e a prioridade é encontrar soluções para recuperar a confiabilidade básica, antes de começar a trabalhar no desempenho.

Newey parecia ter feito uma piada sarcástica dizendo que o motor a combustão não tem potência para recarregar a bateria, enquanto que, nessas condições, é aceitável uma falta de cerca de oitenta cavalos de potência. Trata-se de uma proteção em busca da confiabilidade ou de uma falha de projeto? Descobriremos em breve. O problema é que assim é impossível avaliar o potencial da AMR26 e não é possível programar um desenvolvimento, enquanto os adversários estão evoluindo rapidamente...

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

