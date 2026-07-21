F1: Com Fornaroli, veja quais novatos correrão no TL1 da Hungria

Leonardo Fornaroli, júnior da McLaren e um dos cotados para vaga na Haas em 2027, terá sua segunda oportunidade em 2026 de participar de um fim de semana, substituindo Oscar Piastri no TL1 no Hungaroring. No entanto, ele não será o único novato a correr na sessão inicial do GP da Hungria de Fórmula 1.

O italiano, atual campeão da F2, assumiu o MCL40 de Lando Norris em Barcelona no mês passado e agora terá sua segunda sessão de treinos com a equipe neste fim de semana, ocupando o lugar de Piastri.

É um fim de semana crucial tanto para Fornaroli quanto para a McLaren, já que a equipe está levando um conjunto significativo de atualizações para Budapeste na tentativa de diminuir ainda mais a diferença para a Mercedes, enquanto o SF-26 da Ferrari também se mostrou um carro mais rápido que o da McLaren nas curvas.

A McLaren ficou extremamente impressionada com Fornaroli, e o chefe de equipe Andrea Stella confirmou nas últimas semanas que a equipe de Woking está buscando oportunidades para o piloto de 21 anos em outras equipes do grid.

O italiano foi recentemente associado à segunda vaga da Haas ao lado de Oliver Bearman, já que o futuro a longo prazo do atual piloto Esteban Ocon ainda é incerto.

Bearman também ficará de fora do TL1 em Budapeste, já o prodígio da Toyota, Ryo Hirakawa, participará da primeira sessão em Hungaroring.

Enquanto isso, o piloto reserva da Alpine, Paul Aron, terá sua terceira participação em TL1 deste ano. Após duas sessões pela Audi, em Barcelona e na Áustria, Aron substituirá Franco Colapinto na Alpine.

As equipes de F1 são obrigadas pelo regulamento a escalar pilotos novatos em quatro sessões de TL1 ao longo da temporada, duas por carro.

Novato Piloto substituído Equipe Leonardo Fornaroli Oscar Piastri McLaren Ryo Hirakawa Oliver Bearman Haas Paul Aron Franco Colapinto Alpine

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!