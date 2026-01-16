Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Equipe será responsável por fornecer unidades de potência para Haas e Cadillac

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Motores ligados! Nesta sexta-feira, a Ferrari divulgou pelas redes sociais o barulho da unidade de potência que será utilizada nesta temporada da Fórmula 1.

Leia também:

Pelo vídeo, é possível ver que os dois pilotos da Scuderia, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, estavam presentes na fábrica e participaram do momento. Confira abaixo:

 

Um detalhe curioso fica para o fato de que, poucas horas antes do teaser ser postado pelo time de Maranello, a Cadillac revelou imagens do seu carro em um shakedown na pista de Silverstone e, por conta disso, foi possível escutar o barulho do motor Ferrari antes mesmo da equipe fazer a publicação oficial. 

 

Nesta temporada, o esquadrão italiano fornecerá unidades de potência para a Haas e para a Cadillac - que só passará a usar motores GM em 2028. O mistério sobre a roupagem que será utilizada pela Ferrari neste ano será revelado no dia 23 de janeiro. 

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Cadillac revela pintura para testes de pré-temporada em Barcelona

F1: Cadillac revela pintura para testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Cadillac revela pintura para testes de pré-temporada em Barcelona
Grande final será em Abu Dhabi: veja tabela da F1 2025 após GP do Catar

Grande final será em Abu Dhabi: veja tabela da F1 2025 após GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Grande final será em Abu Dhabi: veja tabela da F1 2025 após GP do Catar
Drugovich é sincero sobre chances de correr na F1 com Cadillac: "Não é impossível"

Drugovich é sincero sobre chances de correr na F1 com Cadillac: "Não é impossível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
Drugovich é sincero sobre chances de correr na F1 com Cadillac: "Não é impossível"

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros