Motores ligados! Nesta sexta-feira, a Ferrari divulgou pelas redes sociais o barulho da unidade de potência que será utilizada nesta temporada da Fórmula 1.

Pelo vídeo, é possível ver que os dois pilotos da Scuderia, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, estavam presentes na fábrica e participaram do momento. Confira abaixo:

Um detalhe curioso fica para o fato de que, poucas horas antes do teaser ser postado pelo time de Maranello, a Cadillac revelou imagens do seu carro em um shakedown na pista de Silverstone e, por conta disso, foi possível escutar o barulho do motor Ferrari antes mesmo da equipe fazer a publicação oficial.

Nesta temporada, o esquadrão italiano fornecerá unidades de potência para a Haas e para a Cadillac - que só passará a usar motores GM em 2028. O mistério sobre a roupagem que será utilizada pela Ferrari neste ano será revelado no dia 23 de janeiro.

