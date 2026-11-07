O GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (08) contará com uma série de punições de grid devido a trocas de componentes da unidade de potência, em uma lista que inclui Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen e outros.

Ao longo de uma temporada, cada carro tem direito a uma certa quantidade de componentes da unidade de potência para utilização sem tomar uma punição. Na primeira troca excedente, o piloto é punido em 10 posições (para cada componente trocado). A partir da segunda, a pena cai para cinco.

As primeiras punições saíram ainda na sexta-feira. Antes do TL1, foi confirmado que George Russell tomaria cinco posições pela troca do motor de combustão interna, adotando o sexto componente de quatro permitidos. O piloto da Mercedes ainda trocou o componente auxiliar neste sábado, mas dentro da alocação.

O mais penalizado neste sábado foi Verstappen. O tetracampeão tomou 30 posições para o grid do domingo, trocando motor de combustão interna, turbocompressor e exaustor. O holandês ainda adotou um novo componente auxiliar, mas dentro da alocação.

A dupla da Ferrari, Leclerc e Hamilton, tomam 10 posições cada, devido à troca do motor de combustão interna. Posteriormente, a equipe italiana informou que fez uma análise na unidade de potência do heptacampeão, decidiu trocar toda a unidade de potência, fazendo com que Hamilton largasse do fundo do grid no domingo também.

Para fechar, Sergio Pérez também leva 30 posições, com novos motor de combustão interna, turbocompressor e MGU-K. O componente auxiliar trocado ainda está na alocação.

Ainda foram realizadas outras trocas, sem incidência de punição. Mesmo estreando na F1 neste fim de semana, o brasileiro Rafa Câmara herda a alocação da unidade de potência do carro. O brasileiro trocou o componente auxiliar, mas ainda dentro da alocação permitida no ano.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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