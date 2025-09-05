Após o retorno dos motores V10 para a Fórmula 1 ter sido descartado, a volta dos V8 tem se mostrado uma possibilidade. No entanto, a reunião entre a FIA e a categoria para discutir o assunto, que estava programada para depois do GP da Itália, foi adiada, sem nova data definida. Com as fabricantes ainda discordando sobre os detalhes da implementação, a Federação escolheu esperar mais um tempo para que o encontro aconteça.

Segundo o jornal alemão Auto Motor und Sport, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, reafirmou seu desejo de que o V8 seja implementado já a partir de 2029, mas encontra resistência de montadoras como a Honda e a Audi, que insistem que o ciclo regulatório que começa em 2026 seja concluído, alegando que já investiram muito tempo e dinheiro na unidade de potência do ano que vem. A partir da próxima temporada, a F1 utilizará um motor V6 turbo de 350kwh.

A Red Bull, por meio da RB Powertrains, e a Cadillac estariam confortáveis com a mudança antecipada proposta pela FIA, enquanto Mercedes e Ferrari pressionam para que as coisas mudem apenas em 2030. O AMuS ainda diz que as fabricantes não chegaram a um acordo nem sobre o design, com algumas preferindo um V8 naturalmente aspirado e outras um V8 biturbo, e sobre os detalhes da propulsão elétrica.

Diante dessas discordâncias, a Federação preferiu dar mais tempo às equipes para que possam buscar algum tipo de acordo e, caso ele não seja alcançado, os V8 só serão colocados em ação a partir de 2031. Porém, nesse cenário, a entidade poderia 'ignorar' desejos de fabricantes e impor as regras que desejar.

