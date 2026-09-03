F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren
Australiano também analisou impacto de acordos de longa duração do companheiro de equipe e de Max Verstappen no grid da F1
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images
Lando Norris renovou contrato com a McLaren e irá permanecer com a equipe briânica até o final da temporada 2030 da Fórmula 1. No entanto, o futuro de Oscar Piastri segue incerto, já que a escuderia de Woking ainda não ofereceu um novo acordo para o australiano, como ele mesmo admitiu.
No dia de mídia do GP da Itália, Piastri foi questionado sobre o novo contrato de Lando Norris e sua situação com a McLaren. O australiano, no entanto, afirmou que não tem pressa para negociar uma renovação.
"Por enquanto, estou bem. O meu contrato ainda tem validade por um tempo, então não há pressa alguma para iniciar essas negociações, mas acho que está tudo bem".
Não é nenhuma surpresa [a extensão de contrato de Norris]. Ele acabou de conquistar o campeonato com a equipe, e a equipe já ganhou o Campeonato de Construtores duas vezes, então, sim, não foi nenhuma grande surpresa".
"Mas acho que é bom para todo mundo. Sinto que temos muitas das peças certas do quebra-cabeça aqui na equipe, e este ano obviamente tem sido um pouco mais difícil do que os últimos dois, mas espero que estejamos recuperando o ritmo, conseguindo vencer corridas e, pelo menos, disputar vitórias".
Sobre o final de semana de Monza, o australiano não espera que o desempenho da McLaren seja tão bom quanto nos últimos dois GPs, que contaram com vitórias de Lando Norris.
"Não estou esperando que este fim de semana seja tão... Não sei, talvez sejamos tão competitivos quanto nos últimos dois, mas é um circuito bem diferente, e acho que nos dois últimos estávamos bem cientes de que ele se adequava muito bem aos nossos pontos fortes".
"Este circuito não necessariamente se adequa, mas vamos esperar para ver. Mas acho que, sim, obviamente é bom para a equipe ter essa estabilidade".
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Eric Le Galliot
Ainda sobre a questão contratual, Oscar também opinou sobre os 'novos' acordos de mais de cinco anos que pilotos como Norris e Max Verstappen assinaram.
"Não acho que isso mude muito para mim. Acho que provavelmente é melhor para nós, pilotos, que haja um pouco mais de estabilidade em geral, mas o Max tem tido um contrato o tempo todo e seu contrato tem sido discutido praticamente todos os anos nos últimos dois ou três anos".
"Tenho certeza de que há cláusulas em ambos os sentidos em vários pontos desses contratos, então ficaria surpreso se houvesse algum contrato gigantesco que não tivesse margem de manobra, seja do lado da equipe ou do piloto".
"Mas acho que isso demonstra o compromisso mútuo, o que é algo positivo se for assim que as coisas estão se desenrolando e apenas reflete a intenção de querer trabalhar juntos, de querer que dê certo, em vez de um acordo de um ou dois anos".
"Mesmo um contrato de dois anos não é tão curto assim, mas, no caso de um contrato de um ano, obviamente é bom ter um pouco mais de certeza sobre como as coisas vão se desenrolar; e, se tudo continuar indo da maneira que você espera entre você e a equipe, é bom já ter essa estrutura definida", concluiu.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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