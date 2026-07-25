O #1 largará na posição de honra no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo. Atual campeão, Lando Norris foi o melhor em uma classificação disputada e garantiu a pole position para a 11ª etapa da temporada 2026.

Norris superou a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton finalizou o quali em segundo, mas acabou punido após a sessão em três posições no grid e inicia a prova em quinto lugar, Charles Leclerc em terceiro - subindo para segundo após a punição do companheiro de equipe.

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, foi o quarto colocado, mas também recebeu uma sanção por não reduzir a velocidade sob regime de bandeira amarela no fim da classificação após a derrapagem de Max Verstappen. O italiano também perdeu três posições no grid de largada, caindo para sétimo.

Oscar Piastri teve o quinto melhor tempo, mas foi promovido para terceiro, enquanto Max Verstappen ficou em sexto após uma rodada na última curva, subiu para quarto, e George Russell apenas em sétimo - ganhando duas posições após a série de punições, mesmo com um problema que o forçou a abandonar o carro após o quali por causa de um problema não identificado.

Já Gabriel Bortoleto teve uma classificação atribulada, terminando apenas em 14º para a corrida deste domingo.

O GP da Hungria tem largada marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV, do Globoplay e da F1TV Pro. E você pode acompanhar os comentários em segunda tela do Motorsport.com! Acompanhe aqui os comentários, seguido do programa PÓDIO AO VIVO!

Confira o grid de largada para o GP da Hungria:

Com a punição de Lewis Hamilton (-3 posições no grid), ele cai de 2º para 5º, Antonelli de quarto para sétimo, e Leclerc e Piastri ganham duas posição cada. A classificação fica assim:

Posição Nome Equipe Melhor tempo 1 Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team 1:17.207 2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 1:17.445 3 Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team 1:17.684 4 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 1:17.725 5 Lewis Hamilton* Scuderia Ferrari HP 1:17.219 6 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:17.760 7 Kimi Antonelli* Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:17.479 8 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 1:17.856 9 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1:18.281 10 Nico Hülkenberg Audi Revolut F1 Team 1:18.686 11 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1:18.765 12 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 1:18.844 13 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 1:19.027 14 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 1:19.105 15 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 1:19.734 16 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 1:19.808 17 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 1:20.233 18 Carlos Sainz Atlassian Williams F1 Team 1:20.621 19 Alexander Albon Atlassian Williams F1 Team 1:20.658 20 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 1:20.659 21 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team 1:20.886 22 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team 1:21.322

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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