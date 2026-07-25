F1: Com Norris na pole e Bortoleto em P14, confira o grid de largada para o GP da Hungria após punições
Etapa que antecede a pausa de meio de ano tem largada às 10h, horário de Brasília; Motorsport.com faz react em segunda tela no YouTube
O #1 largará na posição de honra no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo. Atual campeão, Lando Norris foi o melhor em uma classificação disputada e garantiu a pole position para a 11ª etapa da temporada 2026.
Norris superou a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton finalizou o quali em segundo, mas acabou punido após a sessão em três posições no grid e inicia a prova em quinto lugar, Charles Leclerc em terceiro - subindo para segundo após a punição do companheiro de equipe.
O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, foi o quarto colocado, mas também recebeu uma sanção por não reduzir a velocidade sob regime de bandeira amarela no fim da classificação após a derrapagem de Max Verstappen. O italiano também perdeu três posições no grid de largada, caindo para sétimo.
Oscar Piastri teve o quinto melhor tempo, mas foi promovido para terceiro, enquanto Max Verstappen ficou em sexto após uma rodada na última curva, subiu para quarto, e George Russell apenas em sétimo - ganhando duas posições após a série de punições, mesmo com um problema que o forçou a abandonar o carro após o quali por causa de um problema não identificado.
Já Gabriel Bortoleto teve uma classificação atribulada, terminando apenas em 14º para a corrida deste domingo.
O GP da Hungria tem largada marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV, do Globoplay e da F1TV Pro. E você pode acompanhar os comentários em segunda tela do Motorsport.com! Acompanhe aqui os comentários, seguido do programa PÓDIO AO VIVO!
Confira o grid de largada para o GP da Hungria:
Com a punição de Lewis Hamilton (-3 posições no grid), ele cai de 2º para 5º, Antonelli de quarto para sétimo, e Leclerc e Piastri ganham duas posição cada. A classificação fica assim:
|Posição
|Nome
|Equipe
|Melhor tempo
|1
|Lando Norris
|McLaren Mastercard F1 Team
|1:17.207
|2
|Charles Leclerc
|Scuderia Ferrari HP
|1:17.445
|3
|Oscar Piastri
|McLaren Mastercard F1 Team
|1:17.684
|4
|Max Verstappen
|Oracle Red Bull Racing
|1:17.725
|5
|Lewis Hamilton*
|Scuderia Ferrari HP
|1:17.219
|6
|George Russell
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|1:17.760
|7
|Kimi Antonelli*
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|1:17.479
|8
|Isack Hadjar
|Oracle Red Bull Racing
|1:17.856
|9
|Arvid Lindblad
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1:18.281
|10
|Nico Hülkenberg
|Audi Revolut F1 Team
|1:18.686
|11
|Liam Lawson
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1:18.765
|12
|Pierre Gasly
|BWT Alpine F1 Team
|1:18.844
|13
|Franco Colapinto
|BWT Alpine F1 Team
|1:19.027
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi Revolut F1 Team
|1:19.105
|15
|Esteban Ocon
|TGR Haas F1 Team
|1:19.734
|16
|Fernando Alonso
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1:19.808
|17
|Oliver Bearman
|TGR Haas F1 Team
|1:20.233
|18
|Carlos Sainz
|Atlassian Williams F1 Team
|1:20.621
|19
|Alexander Albon
|Atlassian Williams F1 Team
|1:20.658
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1:20.659
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac Formula 1 Team
|1:20.886
|22
|Sergio Perez
|Cadillac Formula 1 Team
|1:21.322
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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