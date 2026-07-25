Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso

F1: Após Hamilton, Antonelli também é punido em 3 posições no grid e larga em sétimo no GP da Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Após Hamilton, Antonelli também é punido em 3 posições no grid e larga em sétimo no GP da Hungria

F1: “Desesperado? Já superei essa fase”, dispara Verstappen sobre problemas na Red Bull

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: “Desesperado? Já superei essa fase”, dispara Verstappen sobre problemas na Red Bull

F1: Russell trocará de motor, mas não perderá posições no grid da Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Russell trocará de motor, mas não perderá posições no grid da Hungria

F1: Antonelli diz que pole era possível na Hungria e se defende de punição

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Antonelli diz que pole era possível na Hungria e se defende de punição
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Com Norris na pole e Bortoleto em P14, confira o grid de largada para o GP da Hungria após punições

Etapa que antecede a pausa de meio de ano tem largada às 10h, horário de Brasília; Motorsport.com faz react em segunda tela no YouTube

Redação Motorsport.com
Editado:

O #1 largará na posição de honra no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo. Atual campeão, Lando Norris foi o melhor em uma classificação disputada e garantiu a pole position para a 11ª etapa da temporada 2026.

Leia também:

Norris superou a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton finalizou o quali em segundo, mas acabou punido após a sessão em três posições no grid e inicia a prova em quinto lugar, Charles Leclerc em terceiro - subindo para segundo após a punição do companheiro de equipe.

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, foi o quarto colocado, mas também recebeu uma sanção por não reduzir a velocidade sob regime de bandeira amarela no fim da classificação após a derrapagem de Max Verstappen. O italiano também perdeu três posições no grid de largada, caindo para sétimo.

Oscar Piastri teve o quinto melhor tempo, mas foi promovido para terceiro, enquanto Max Verstappen ficou em sexto após uma rodada na última curva, subiu para quarto, e George Russell apenas em sétimo - ganhando duas posições após a série de punições, mesmo com um problema que o forçou a abandonar o carro após o quali por causa de um problema não identificado.

Gabriel Bortoleto teve uma classificação atribulada, terminando apenas em 14º para a corrida deste domingo.

O GP da Hungria tem largada marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV, do Globoplay e da F1TV Pro. E você pode acompanhar os comentários em segunda tela do Motorsport.com! Acompanhe aqui os comentários, seguido do programa PÓDIO AO VIVO!

Confira o grid de largada para o GP da Hungria:

Com a punição de Lewis Hamilton (-3 posições no grid), ele cai de 2º para 5º, Antonelli de quarto para sétimo, e Leclerc e Piastri ganham duas posição cada. A classificação fica assim:

Posição Nome Equipe Melhor tempo
1 Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team 1:17.207
2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 1:17.445
3 Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team 1:17.684
4 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 1:17.725
5 Lewis Hamilton* Scuderia Ferrari HP 1:17.219
6 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:17.760
7 Kimi Antonelli* Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:17.479
8 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 1:17.856
9 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1:18.281
10 Nico Hülkenberg Audi Revolut F1 Team 1:18.686
11 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1:18.765
12 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 1:18.844
13 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 1:19.027
14 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team 1:19.105
15 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 1:19.734
16 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 1:19.808
17 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 1:20.233
18 Carlos Sainz Atlassian Williams F1 Team 1:20.621
19 Alexander Albon Atlassian Williams F1 Team 1:20.658
20 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 1:20.659
21 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team 1:20.886
22 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team 1:21.322

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Q4 AO VIVO: Acompanhe debate sobre classificação do GP da Hungria de F1
Próximo artigo F1: "Não entreguei o que deveria entregar", lamenta Bortoleto após 14º lugar na classificação no Hungaroring

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

NASCAR Truck: Layne Riggs domina em Indianápolis e conquista quinta vitória de 2026

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Indianápolis
NASCAR Truck: Layne Riggs domina em Indianápolis e conquista quinta vitória de 2026

F1 AO VIVO: Acompanhe o terceiro treino livre do GP da Hungria tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1 AO VIVO: Acompanhe o terceiro treino livre do GP da Hungria tempo real

Últimas notícias

F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso