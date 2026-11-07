O grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo terá algumas mudanças em relação ao resultado de pista da classificação, devido a diversas punições por trocas de motor.

Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Pérez largam do fundo do grid, enquanto George Russell e Charles Leclerc têm, respectivamente cinco e dez posições a serem pagas.

Com isso, os brasileiros se beneficiam: Rafa Câmara terminou o quali em 13º, mas larga em 11º; já Gabriel Bortoleto, 22º na pista, será o 19º na corrida de amanhã, que tem largada marcada para 14h, horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP de São Paulo após punições:

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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