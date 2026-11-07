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F1: Com Norris pole e Câmara e Bortoleto beneficiados por punições, veja o grid do GP de São Paulo

Câmara terminou em 13º mas larga em 11º, enquanto Bortoleto foi 22º na pista e sai em 19º no domingo

Redação Motorsport.com
Editado:
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O grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo terá algumas mudanças em relação ao resultado de pista da classificação, devido a diversas punições por trocas de motor.

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Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Pérez largam do fundo do grid, enquanto George Russell e Charles Leclerc têm, respectivamente cinco e dez posições a serem pagas.

Com isso, os brasileiros se beneficiam: Rafa Câmara terminou o quali em 13º, mas larga em 11º; já Gabriel Bortoleto, 22º na pista, será o 19º na corrida de amanhã, que tem largada marcada para 14h, horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP de São Paulo após punições:

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'27.470

   177.345
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.625

1'28.095

   176.087
3 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.851

1'28.321

   175.636
4 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.198

1'28.668

   174.949
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.293

1'28.763

   174.762
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.361

1'29.831

   172.684
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.204

1'27.674

   176.932
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.841

1'30.311

   171.766
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.986

1'30.456

   171.491
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+2.899

1'30.369

   171.656
11
R. Câmara Haas F1 Team
 51 Haas Ferrari

+4.045

1'31.515

   169.506
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+4.217

1'31.687

   169.188
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+4.315

1'31.785

   169.008
14 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.819

1'28.289

   175.700
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+5.857

1'33.327

   166.215
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+5.979

1'33.449

   165.998
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+6.183

1'33.653

   165.636
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+6.304

1'33.774

   165.423
19 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+14.094

1'41.564

   152.735
20 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+2.531

1'30.001

   172.358
21 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+3.768

1'31.238

   170.021
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+7.039

1'34.509

   164.136
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