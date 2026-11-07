F1: Com Norris pole e Câmara e Bortoleto beneficiados por punições, veja o grid do GP de São Paulo
Câmara terminou em 13º mas larga em 11º, enquanto Bortoleto foi 22º na pista e sai em 19º no domingo
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O grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo terá algumas mudanças em relação ao resultado de pista da classificação, devido a diversas punições por trocas de motor.
Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Pérez largam do fundo do grid, enquanto George Russell e Charles Leclerc têm, respectivamente cinco e dez posições a serem pagas.
Com isso, os brasileiros se beneficiam: Rafa Câmara terminou o quali em 13º, mas larga em 11º; já Gabriel Bortoleto, 22º na pista, será o 19º na corrida de amanhã, que tem largada marcada para 14h, horário de Brasília.
Confira o grid de largada do GP de São Paulo após punições:
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
1'27.470
|177.345
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.625
1'28.095
|176.087
|3
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.851
1'28.321
|175.636
|4
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.198
1'28.668
|174.949
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.293
1'28.763
|174.762
|6
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.361
1'29.831
|172.684
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.204
1'27.674
|176.932
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.841
1'30.311
|171.766
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.986
1'30.456
|171.491
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+2.899
1'30.369
|171.656
|11
|
R. Câmara Haas F1 Team
|51
|Haas
|Ferrari
|
+4.045
1'31.515
|169.506
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+4.217
1'31.687
|169.188
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+4.315
1'31.785
|169.008
|14
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.819
1'28.289
|175.700
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+5.857
1'33.327
|166.215
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+5.979
1'33.449
|165.998
|17
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+6.183
1'33.653
|165.636
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+6.304
1'33.774
|165.423
|19
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+14.094
1'41.564
|152.735
|20
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+2.531
1'30.001
|172.358
|21
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+3.768
1'31.238
|170.021
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+7.039
1'34.509
|164.136
|Ver resultados completos
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