F1: Com pintura de testes, McLaren divulga primeiras imagens do carro de 2026

Pela primeira vez, a McLaren mostrou imagens do seu carro de 2026, o MCL40. O monoposto, encarregado de defender o título mundial de Fórmula 1, foi revelado ainda sem o design oficial, utilizando uma pintura de teste, que será usada no shakedown de Barcelona, que acontece nesta semana.

A equipe de Woking conquistou os dois títulos mundiais em 2025, garantindo o campeonato de construtores já em Singapura, bem antes de Lando Norris alcançar o de pilotos na final em Abu Dhabi.

O MCL40 foi apresentado pintado em preto e prata, cores que a McLaren usará em Barcelona, pois lançará a pintura oficial em 9 de fevereiro, dois dias antes do primeiro teste no Bahrein. O carro tem um bico e laterais visivelmente inclinados, além de uma suspensão dianteira com layout push-rod.

A McLaren entra em 2026 com o patrocínio principal da Mastercard, que pode ser visto com uma presença ligeiramente maior na pintura de teste.

“Houve muito trabalho por trás do design, da realização e da construção dos carros de 2026”, disse o chefe de equipe, Andrea Stella. “O que eu me lembro é que é quase sem precedentes, não apenas em termos das mudanças em si, porque acho que nunca antes houve uma mudança tão grande e simultânea no chassi, na unidade de potência e nos pneus, mas mesmo o grande volume de redesenho que ocorreu nos últimos 20 meses, eu diria que, na McLaren, foi provavelmente o maior projeto de design ou, em geral, o maior projeto de carro novo do qual participei".

Pintura do McLaren MCL40 Foto: McLaren

“Tudo isso torna extremamente interessante ver como os carros vão se sair, como a ordem de competitividade vai ficar. Somos campeões, mas não levamos o título para 2026. Todos vão começar do zero", acrescentou.

A McLaren não participará do primeiro dia de testes em Barcelona, embora as equipes só possam correr em três dos cinco dias disponíveis. Stella explicou que isso se deve ao fato de a equipe estar buscando um projeto ambicioso, e quer fazer seu shakedown no último momento possível.

Pintura do McLaren MCL40

“Nossa narrativa interna é que tudo o que conquistarmos, teremos que merecer e ganhar na prática. Essa é a nossa filosofia. É por isso que temos sido ambiciosos com o carro de 2026, porque é um nível de redesenho muito alto. Também é preciso ter cautela para garantir que realmente teremos um carro, que ele será concluído a tempo", explicou.

"Até agora, devo dizer que nosso programa está indo conforme o planejado, algo com que obviamente estamos felizes e que me dá a chance de agradecer a toda a equipe por ter conseguido realizar o carro de 2026", finalizou.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!