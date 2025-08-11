F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari
Monegasco largou na primeira posição ao menos uma vez nos últimos cinco anos
O GP da Hungria de Fórmula 1 deixou mais um marco na carreira de Charles Leclerc na Ferrari. Com a pole position em Hungaroring, sua 27ª, o monegasco igualou um recorde que até agora parecia reservado à figura imortal de Michael Schumacher: cinco temporadas consecutivas conquistando pelo menos uma pole position com a Scuderia.
De 2021 a 2025, Leclerc conseguiu ficar na pole pelo menos uma vez por ano com a Ferrari, um feito que apenas o heptacampeão alcançou durante sua era de ouro com a equipe italiana. Embora o início da carreira na Ferrari tenha sido marcada por um 2019 brilhante, mas com um difícil 2020, em que o carro foi um dos piores da história recente da equipe e ele não conseguiu conquistar a pole position - mesmo com pódios -, desde 2021 ele não deixou de colocar a Ferrari no topo do grid em pelo menos uma ocasião.
Essa sequência é muito mais do que uma estatística. Demonstra a consistência e a velocidade absoluta de Leclerc em classificações, colocando-o muito perto do top 10 de pilotos de todos os tempos com o maior número de pole positions na F1 e, mais importante, que ele está escrevendo a própria história na Ferrari, com o objetivo de igualar e até superar algumas das marcas mais icônicas da equipe.
Fantasma de Schumacher e a corrida para a glória
Com 27 pole positions para a Ferrari, Leclerc está atrás apenas do próprio Schumacher, que tem 58 poles com a Scuderia. No entanto, o alemão converteu nada menos que 34 dessas pole positions em vitórias, estatística que Leclerc não conseguiu repetir até agora, tendo convertido apenas cinco.
A inconsistência técnica, problemas mecânicos e estratégias questionáveis prejudicaram muitas oportunidades para Leclerc, que, no entanto, continua lutando de cabeça erguida. Temporadas como a de 2022, em que ele conseguiu brilhar com um carro competitivo no início do ano, ou a de 2024, em que, apesar de não ter um carro impressionante, conseguiu lutar por vitórias e pole positions, foram a exceção em anos de desempenho irregular da equipe.
|ANO
|NÚMERO DE POLE POSITIONS PARA LECLERC
|2019
|7 (2 convertidas em vitórias)
|2020
|0
|2021
|2 (0 convertidos em vitórias)
|2022
|9 (2 convertidos em vitórias)
|2023
|5 (0 convertidos em vitórias)
|2024
|3 (1 convertido para vencer)
|2025
|1 (0 convertido em vitória)
Uma classificação lendária
Leclerc não apenas sobe na lista de pole positions da Ferrari, mas também sobe no ranking de GPs com a equipe. Na Hungria, ultrapassou Felipe Massa para se tornar o terceiro piloto com mais corridas pela Scuderia e, nesta temporada, espera-se que ele ultrapasse Kimi Räikkönen para ficar em segundo lugar, atrás apenas do inigualável Schumacher, que disputou 180 GPs pela Ferrari.
Leclerc está construindo um legado forte e duradouro em Maranello, onde é avaliado não apenas por vitórias e pole positions, mas pela dedicação e compromisso com uma equipe que não vence o Mundial de Pilotos desde Räikkönen em 2007.
