Fórmula 1

F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

Monegasco largou na primeira posição ao menos uma vez nos últimos cinco anos

Pol Hermoso
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

O GP da Hungria de Fórmula 1 deixou mais um marco na carreira de Charles Leclerc na Ferrari. Com a pole position em Hungaroring, sua 27ª, o monegasco igualou um recorde que até agora parecia reservado à figura imortal de Michael Schumacher: cinco temporadas consecutivas conquistando pelo menos uma pole position com a Scuderia.

Leia também:

De 2021 a 2025, Leclerc conseguiu ficar na pole pelo menos uma vez por ano com a Ferrari, um feito que apenas o heptacampeão alcançou durante sua era de ouro com a equipe italiana. Embora o início da carreira na Ferrari tenha sido marcada por um 2019 brilhante, mas com um difícil 2020, em que o carro foi um dos piores da história recente da equipe e ele não conseguiu conquistar a pole position - mesmo com pódios -, desde 2021 ele não deixou de colocar a Ferrari no topo do grid em pelo menos uma ocasião.

Essa sequência é muito mais do que uma estatística. Demonstra a consistência e a velocidade absoluta de Leclerc em classificações, colocando-o muito perto do top 10 de pilotos de todos os tempos com o maior número de pole positions na F1 e, mais importante, que ele está escrevendo a própria história na Ferrari, com o objetivo de igualar e até superar algumas das marcas mais icônicas da equipe.

Fantasma de Schumacher e a corrida para a glória

Com 27 pole positions para a Ferrari, Leclerc está atrás apenas do próprio Schumacher, que tem 58 poles com a Scuderia. No entanto, o alemão converteu nada menos que 34 dessas pole positions em vitórias, estatística que Leclerc não conseguiu repetir até agora, tendo convertido apenas cinco. 

A inconsistência técnica, problemas mecânicos e estratégias questionáveis prejudicaram muitas oportunidades para Leclerc, que, no entanto, continua lutando de cabeça erguida. Temporadas como a de 2022, em que ele conseguiu brilhar com um carro competitivo no início do ano, ou a de 2024, em que, apesar de não ter um carro impressionante, conseguiu lutar por vitórias e pole positions, foram a exceção em anos de desempenho irregular da equipe.

ANO NÚMERO DE POLE POSITIONS PARA LECLERC
2019 7 (2 convertidas em vitórias)
2020 0
2021 2 (0 convertidos em vitórias)
2022 9 (2 convertidos em vitórias)
2023 5 (0 convertidos em vitórias)
2024 3 (1 convertido para vencer)
2025 1 (0 convertido em vitória)

Uma classificação lendária

Leclerc não apenas sobe na lista de pole positions da Ferrari, mas também sobe no ranking de GPs com a equipe. Na Hungria, ultrapassou Felipe Massa para se tornar o terceiro piloto com mais corridas pela Scuderia e, nesta temporada, espera-se que ele ultrapasse Kimi Räikkönen para ficar em segundo lugar, atrás apenas do inigualável Schumacher, que disputou 180 GPs pela Ferrari.

Leclerc está construindo um legado forte e duradouro em Maranello, onde é avaliado não apenas por vitórias e pole positions, mas pela dedicação e compromisso com uma equipe que não vence o Mundial de Pilotos desde Räikkönen em 2007.

Pol Hermoso Fórmula 1
Artigo anterior F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda

