O GP da China de Fórmula 1 nem começou e já trouxe muito drama, com a ausência do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, e da dupla da McLaren, o atual campeão mundial Lando Norris, britânico da McLaren, e seu companheiro australiano Oscar Piastri.

Tudo começou com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmando que o anglo-tailandês Alexander Albon seria obrigado a largar do pitlane após a Williams quebrar o regime de parque fechado, modificando o carro do piloto no início do domingo. A equipe não especificou quais especificações foram alteradas.

Na sequência, com os carros já a caminho do grid, a McLaren anunciou que havia identificado uma falha elétrica do carro de Norris, tendo que remover o assoalho para buscar uma solução. Como o atual campeão não conseguiu sair dos boxes antes do limite de 30 minutos para a largada, o britânico passou a ser obrigado a largar do pitlane. No fim, o problema não foi solucionado e ele não participou da prova.

Já o caso de Bortoleto foi diferente. O brasileiro saiu dos boxes e chegou a estar com o carro no grid, mas, segundo apontado pelo chefe da Audi, Jonathan Wheatley, foi notado um problema técnico de origem não-identificada.

Com isso, os mecânicos foram vistos correndo pelo pitlane com o carro de Gabriel de volta aos boxes para tentar viabilizar a participação do brasileiro na corrida, mas não foi possível solucionar o problema a tempo, impedindo a participação do piloto, que largaria de 16º. Pouco depois, a Audi postou o seguinte:

"O carro de Gabriel Bortoleto apresentou um problema técnico a caminho do grid e foi levado de volta à garagem antes do início da corrida. Como não foi possível identificar e resolver o problema a tempo para o início da corrida, a equipe decidiu retirar o carro nº 5 da prova. A equipe investigará o problema em profundidade para compreendê-lo e evitar que se repita".

Piastri também não correu com a McLaren, em abandono duplo para a atual bicampeã consecutiva de construtores. Na sequência, já durante a disputa da prova em Xangai, o canadense Lance Stroll, da Aston Martin-Honda, abandonou.

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