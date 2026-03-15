F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da China em Tempo Real

Fórmula 1
GP da China
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da China em Tempo Real

F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China

Fórmula 1
GP da China
F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China

NASCAR O’Reilly: Larson surge no fim e vence em Las Vegas

NASCAR O'Reilly
Las Vegas
NASCAR O’Reilly: Larson surge no fim e vence em Las Vegas

Veja como fica o calendário da F1 em 2026 com cancelamento de duas etapas

Fórmula 1
Veja como fica o calendário da F1 em 2026 com cancelamento de duas etapas

F1 confirma o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em meio ao conflito no Oriente Médio

Fórmula 1
F1 confirma o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em meio ao conflito no Oriente Médio

Em seu melhor quali na Indy, Collet larga em 16º nas ruas de Arlington

Indy
Arlington
Em seu melhor quali na Indy, Collet larga em 16º nas ruas de Arlington

Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

Indy
Arlington
Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

F1: Stella 'volta atrás' em críticas à Mercedes e aponta fraqueza da McLaren na China

Fórmula 1
GP da China
F1: Stella 'volta atrás' em críticas à Mercedes e aponta fraqueza da McLaren na China
Fórmula 1 GP da China

F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China

Mecânicos da Audi saíram correndo com o carro do brasileiro buscando solucionar o problema antes do apagar das luzes

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

O GP da China de Fórmula 1 nem começou e já trouxe muito drama, com a perspectiva de três pilotos largarem do pitlane na prova deste domingo, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto e o atual campeão, Lando Norris.

Leia também:

Tudo começou com a FIA confirmando que Alex Albon seria obrigado a largar do pitlane após a Williams quebrar o regime de parque fechado, modificando o carro do tailandês no início do domingo. A equipe não especificou quais especificações foram alteradas.

Na sequência, com os carros já a caminho do grid, a McLaren anunciou que havia identificado uma falha elétrica do carro de Norris, tendo que remover o assoalho para buscar uma solução. Como o atual campeão não conseguiu sair dos boxes antes do limite de 30 minutos para a largada, o britânico passou a ser obrigado a largar do pitlane, caso o problema seja solucionado.

Já o caso de Bortoleto foi diferente. O brasileiro saiu dos boxes e chegou a estar com o carro no grid mas, segundo apontado pelo chefe Jonathan Wheatley, foi notado um problema técnico de origem não-identificado.

Com isso, os mecânicos foram vistos correndo pelo pitlane com o carro de Bortoleto de volta aos boxes para tentar viabilizar a participação do brasileiro na corrida de logo mais, mas não foi possível solucionar o problema a tempo, impedindo a participação do piloto, que largaria da 16ª posição.

F1 confirma o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em meio ao conflito no Oriente Médio

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 confirma o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em meio ao conflito no Oriente Médio

F1 - "Hamilton está mais rápido e mais à vontade esta semana", admite Leclerc

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - "Hamilton está mais rápido e mais à vontade esta semana", admite Leclerc

F1 - "Modo sobrevivência": Verstappen critica carro da Red Bull em que "nada funciona"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - "Modo sobrevivência": Verstappen critica carro da Red Bull em que "nada funciona"

Últimas notícias

F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da China em Tempo Real

Fórmula 1
GP da China
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da China em Tempo Real

F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China

Fórmula 1
GP da China
F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China

NASCAR O’Reilly: Larson surge no fim e vence em Las Vegas

NASCAR O'Reilly
Las Vegas
NASCAR O’Reilly: Larson surge no fim e vence em Las Vegas

Veja como fica o calendário da F1 em 2026 com cancelamento de duas etapas

Fórmula 1
Veja como fica o calendário da F1 em 2026 com cancelamento de duas etapas