F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China
Mecânicos da Audi saíram correndo com o carro do brasileiro buscando solucionar o problema antes do apagar das luzes
O GP da China de Fórmula 1 nem começou e já trouxe muito drama, com a perspectiva de três pilotos largarem do pitlane na prova deste domingo, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto e o atual campeão, Lando Norris.
Tudo começou com a FIA confirmando que Alex Albon seria obrigado a largar do pitlane após a Williams quebrar o regime de parque fechado, modificando o carro do tailandês no início do domingo. A equipe não especificou quais especificações foram alteradas.
Na sequência, com os carros já a caminho do grid, a McLaren anunciou que havia identificado uma falha elétrica do carro de Norris, tendo que remover o assoalho para buscar uma solução. Como o atual campeão não conseguiu sair dos boxes antes do limite de 30 minutos para a largada, o britânico passou a ser obrigado a largar do pitlane, caso o problema seja solucionado.
Já o caso de Bortoleto foi diferente. O brasileiro saiu dos boxes e chegou a estar com o carro no grid mas, segundo apontado pelo chefe Jonathan Wheatley, foi notado um problema técnico de origem não-identificado.
Com isso, os mecânicos foram vistos correndo pelo pitlane com o carro de Bortoleto de volta aos boxes para tentar viabilizar a participação do brasileiro na corrida de logo mais, mas não foi possível solucionar o problema a tempo, impedindo a participação do piloto, que largaria da 16ª posição.
