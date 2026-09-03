F1 - Com punição em Monza, Antonelli avisa: "Não tenho nada a perder"

Kimi Antonelli afirmou que não tem “nada a perder” no GP da Itália de Fórmula 1, enquanto busca se recuperar de uma grande penalidade por ter utilizado novos componentes da unidade de potência.

Após uma série de problemas de confiabilidade no início do ano, Antonelli está trocando para sua quinta unidade de potência da Mercedes neste ano, o que o levará a largar na parte de trás do grid.

Antonelli não tem as melhores lembranças de Monza como piloto de F1: ele sofreu um acidente em sua estreia nos treinos livres em 2024, antes de passar por um fim de semana abaixo do esperado no ano passado, durante sua campanha de estreia marcada por altos e baixos.

Mas, ao chegar ao seu segundo GP da Itália com a equipe como líder isolado do campeonato, a penalidade no grid do piloto de 19 anos tirou um pouco da pressão, já que ele busca uma forte recuperação no grid.

“Como vou largar em último, vai ser um ataque total”, disse Antonelli. “Obviamente, vou continuar usando a cabeça. Não é como se eu fosse chegar na primeira zona de frenagem no domingo e frear como se fosse a classificação; senão, causaria um acidente!"

“Não quero dar azar, mas não tenho nada a perder. O objetivo é recuperar o máximo de pontos possível, mantendo a cabeça no lugar, mas a mentalidade será atacar ao máximo e tentar ganhar o máximo de posições que puder".

Antonelli acrescentou: “Não é o ideal receber uma penalidade no GP da sua terra natal, especialmente uma tão grande assim. Mas, no fim das contas, como equipe, estamos de olho no campeonato, e esta é definitivamente uma das melhores pistas para isso".

"Então, é melhor mudar tudo agora e, com sorte, evitar problemas no futuro. Acho que isso vai me permitir aproveitar ainda mais, pilotar com menos pressão, e acho que isso é algo positivo".

Antonelli utilizará sua quinta unidade de potência da Mercedes na temporada de 2026, o que acarreta uma penalidade automática de largar na última posição do grid Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Antonelli tem a vantagem de poder se concentrar exclusivamente na configuração para a corrida, o que ele acredita que possa ajudá-lo a almejar um ambicioso top 5 no domingo.

“Vamos trabalhar de maneira um pouco diferente do habitual neste fim de semana, focando apenas na configuração para a corrida, e depois veremos. Acho que os cinco primeiros lugares podem estar ao nosso alcance, mas, obviamente, teremos que ver como a corrida se desenrolará".

Como não há nada em jogo para Antonelli no sábado, provavelmente se esperará que ele ajude seu companheiro de equipe, George Russell, devido à enorme importância de aproveitar o vácuo na classificação, o que parece destinado a ser ainda mais crucial com os carros deste ano.

“Pode acontecer”, reconheceu Antonelli. “É uma conversa que também teremos internamente para que estejamos prontos caso essa situação surja. Mas não é algo garantido. Obviamente, vou conversar sobre isso com a equipe e depois vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas acho mesmo que pode acontecer".

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