F1: Com Russell na liderança, confira classificação do campeonato após GP da China
Mercedes lidera entre pilotos e equipes
O GP da China encerrou a segunda etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1 e reafirmou o domínio da Mercedes para este ano. George Russell venceu a corrida curta na madrugada de sexta para sábado e Kimi Antonelli foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada na corrida principal, garantindo a primeira vitória da carreira na F1.
Com os resultados deste fim de semana, Russell mantem a liderança no campeonato de pilotos, tendo acumulado 51 pontos. Antonelli é segundo com 47 pontos, seguido pela dupla da Ferrari, equipe que, até agora, demonstrou ser a segunda força: Charles Leclerc é terceiro com 34 pontos e Lewis Hamilton tem 33. O top cinco é completado por Oliver Bearman, da Haas, com 17 pontos.
Atual campeão mundial, Lando Norris não largou no GP da China, assim como Oscar Piastri, e é sexto colocado entre pilotos com 15 pontos. O brasileiro Gabriel Bortoleto é 14º, com 2.
Campeonato após GP da China
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|51
|25/1
|26
|2
|A. AntonelliMercedes
|47
|18/2
|29
|3
|C. LeclercFerrari
|34
|15/3
|19
|4
|L. HamiltonFerrari
|33
|12/4
|21
|5
|O. BearmanHaas F1 Team
|17
|6/7
|11
|6
|L. NorrisMcLaren
|15
|10/5
|5
|7
|P. GaslyAlpine
|9
|1/10
|8
|8
|M. VerstappenRed Bull Racing
|8
|8/6
|-
|9
|L. LawsonRB
|8
|-
|8
|10
|A. LindbladRB
|4
|4/8
|-
|11
|I. HadjarRed Bull Racing
|4
|-
|4
|12
|O. PiastriMcLaren
|3
|-
|3
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|2
|-
|2
|14
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|15
|F. ColapintoAlpine
|1
|-
|1
|16
|E. OconHaas F1 Team
|-
|-
|17
|N. HulkenbergAudi
|-
|-
|18
|A. AlbonWilliams
|-
|-
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|-
|-
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|22
|F. AlonsoAston Martin Racing
|-
|-
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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