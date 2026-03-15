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Mercedes lidera entre pilotos e equipes

Redação Motorsport.com
Publicado:

O GP da China encerrou a segunda etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1 e reafirmou o domínio da Mercedes para este ano. George Russell venceu a corrida curta na madrugada de sexta para sábado e Kimi Antonelli foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada na corrida principal, garantindo a primeira vitória da carreira na F1. 

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Com os resultados deste fim de semana, Russell mantem a liderança no campeonato de pilotos, tendo acumulado 51 pontos. Antonelli é segundo com 47 pontos, seguido pela dupla da Ferrari, equipe que, até agora, demonstrou ser a segunda força: Charles Leclerc é terceiro com 34 pontos e Lewis Hamilton tem 33. O top cinco é completado por Oliver Bearman, da Haas, com 17 pontos. 

Atual campeão mundial, Lando Norris não largou no GP da China, assim como Oscar Piastri, e é sexto colocado entre pilotos com 15 pontos. O brasileiro Gabriel Bortoleto é 14º, com 2. 

Campeonato após GP da China 

Posição Piloto Pontos Australia China
1 United KingdomG. RussellMercedes 51 25/1 26
2 ItalyA. AntonelliMercedes 47 18/2 29
3 MonacoC. LeclercFerrari 34 15/3 19
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 33 12/4 21
5 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 17 6/7 11
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 15 10/5 5
7 FranceP. GaslyAlpine 9 1/10 8
8 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 8 8/6 -
9 New ZealandL. LawsonRB 8 - 8
10 United KingdomA. LindbladRB 4 4/8 -
11 FranceI. HadjarRed Bull Racing 4 - 4
12 AustraliaO. PiastriMcLaren 3 - 3
13 SpainC. Sainz Jr.Williams 2 - 2
14 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 -
15 ArgentinaF. ColapintoAlpine 1 - 1
16 FranceE. OconHaas F1 Team   - -
17 GermanyN. HulkenbergAudi   - -
18 ThailandA. AlbonWilliams   - -
19 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - -
20 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - -
22 SpainF. AlonsoAston Martin Racing   - -

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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