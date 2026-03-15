O GP da China encerrou a segunda etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1 e reafirmou o domínio da Mercedes para este ano. George Russell venceu a corrida curta na madrugada de sexta para sábado e Kimi Antonelli foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada na corrida principal, garantindo a primeira vitória da carreira na F1.

Com os resultados deste fim de semana, Russell mantem a liderança no campeonato de pilotos, tendo acumulado 51 pontos. Antonelli é segundo com 47 pontos, seguido pela dupla da Ferrari, equipe que, até agora, demonstrou ser a segunda força: Charles Leclerc é terceiro com 34 pontos e Lewis Hamilton tem 33. O top cinco é completado por Oliver Bearman, da Haas, com 17 pontos.

Atual campeão mundial, Lando Norris não largou no GP da China, assim como Oscar Piastri, e é sexto colocado entre pilotos com 15 pontos. O brasileiro Gabriel Bortoleto é 14º, com 2.

Campeonato após GP da China

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