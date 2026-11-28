George Russell conquistou a pole position para o GP do Catar de Fórmula 1. Ao lado dele na primeira, largará o atual campeão mundial, Andrea Kimi Antonelli.

A segunda fileira será completa da McLaren com Lando Norris e Oscar Piastri. Os brasileiros largam mais atrás no pódio, com Gabriel Bortoleto em 13º e Rafael Câmara, punido por um incidente com o Bortoleto, começa da 18ª caoloção.

Grid de largada GP do Catar

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

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