F1: Com Russell na pole, Bortoleto em P13 e Câmara em 18º confira o grid de largada do GP do Catar
Primeira fila é composta toda pela Mercedes; brasileiro da Haas foi punido por incidente com brasileiro da Audi
George Russell conquistou a pole position para o GP do Catar de Fórmula 1. Ao lado dele na primeira, largará o atual campeão mundial, Andrea Kimi Antonelli.
A segunda fileira será completa da McLaren com Lando Norris e Oscar Piastri. Os brasileiros largam mais atrás no pódio, com Gabriel Bortoleto em 13º e Rafael Câmara, punido por um incidente com o Bortoleto, começa da 18ª caoloção.
Grid de largada GP do Catar
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'21.695
|238.795
|2
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.128
1'21.823
|238.421
|3
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.480
1'22.175
|237.400
|4
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.550
1'22.245
|237.198
|5
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.596
1'22.291
|237.066
|6
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.637
1'22.332
|236.947
|7
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.260
1'22.955
|235.168
|8
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.337
1'23.032
|234.950
|9
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.413
1'23.108
|234.735
|10
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.439
1'23.134
|234.662
|11
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.672
1'23.367
|234.006
|12
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.873
1'23.568
|233.443
|13
|5
|Audi
|Audi
|
+1.959
1'23.654
|233.203
|14
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.964
1'23.659
|233.189
|15
|27
|Audi
|Audi
|
+2.204
1'23.899
|232.522
|16
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.675
1'24.370
|231.224
|17
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.857
1'24.552
|230.726
|18
|51
|Haas
|Ferrari
|
+2.168
1'23.863
|232.622
|19
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.015
1'24.710
|230.296
|20
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.555
1'25.250
|228.837
|21
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.668
1'25.363
|228.534
|22
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.104
1'25.799
|227.373
|Ver resultados completos
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após os 500km de Interlagos
Em recuperação espetacular, Regadas e Fraga terminam 500 km de Interlagos com a segunda posição
MotoGP - Moreira projeta 'reação' para GP de Valência: "Fechar com chave de ouro"
Silvio Morestoni se despede de 2026 com mais um pódio na Porsche Cup Sport
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários