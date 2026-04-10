F1: Com saída de Lambiase, Verstappen não fica? Jos explica situação

Em 2021, depois de conquistar o seu primeiro título da Fórmula 1, Max Verstappen declarou que não se via trabalhando com nenhum outro engenheiro que não fosse Gianpiero Lambiase.

Os dois trabalham juntos desde que o holandês estreou oficialmente na Red Bull em meados de 2016 e conquistaram todos os quatro títulos de Verstappen.

Em 2021, após o primeiro triunfo de Max, o piloto chegou a dizer que não se via trabalhando com nenhum outro engenheiro na F1. No calor do momento, o tetracampeão disse à Ziggo Sport:

"Eu disse a ele que só trabalho com ele. Assim que ele parar, eu paro também".

Cinco anos mais tarde, Verstappen está em uma situação que pode tornar essa fala em realidade. O piloto não está contente com o rumo que a categoria tem tomado e já declarou, mais de uma vez, que já pensou em se aposentar.

Com a saída de Lambiase e todas as mudanças estruturais acontecendo na Red Bull, a situação pode ficar ainda mais complicada para o tetracampeão.

Porém, Jos Verstappen mudou o tom de sua declaração e voltou atrás, defendendo que não acredita que o filho deixará a F1, pelo menos, não porque seu fiel 'escudeiro' não trabalhará mais em Milton Keynes.

"Acho que as coisas mudaram", disse em entrevista à RaceXpress.

"Sem dúvida, depois de quatro campeonatos, eles conquistaram muito juntos, mas isso [decidir se sairá da F1] depende do Max. No entanto, acho que ele vai continuar".

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