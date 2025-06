A Fórmula 1 chega ao GP do Canadá neste fim de semana com fortes rumores sobre a instabilidade da Ferrari, com o chefe Fred Vasseur em xeque e supostamente com 'prazo' de três GPs para liderar uma reação da Scuderia na temporada 2025, antes de uma mudança total de foco para 2026. Em meio a isso, há ainda a crise de desempenho do inglês heptacampeão mundial Lewis Hamilton em Maranello, além da possibilidade de uma saída do monegasco Charles Leclerc. As informações são da imprensa italiana.

Por isso, o dirigente recentemente ventilado como possível substituto de Vasseur na Ferrari voltou a ser questionado sobre a possibilidade de se juntar à Scuderia: Christian Horner, porém, declarou novamente sua lealdade à Red Bull, da qual é comandante desde a chegada do time taurino à F1, em 2005.

“Obviamente, ao longo dos anos, recebi abordagens, e é sempre gratificante estar associado a qualquer outra equipe, pois todas são ótimas. Mas meu coração e minha alma estão neste time (Red Bull). Investi grande parte da minha vida nela e sinto uma responsabilidade para com as pessoas", disse o britânico.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Entretanto, outro nome tem sido associado à vaga do francês: o italiano Antonello Coletta, chefe da Ferrari no Campeonato Mundial de Endurance, conforme apurou o Motorsport.com Itália. Quem reporta o prazo de três GPs para Vasseur 'recuperar' 2025 antes de focar no próximo ano é a Gazzetta dello Sport.

Além disso, a situação dos pilotos vermelhos também não traz tranquilidade: embora Leclerc venha de dois pódios consecutivos, o Corriere della Sera dá conta de que o piloto pode ativar uma cláusula de rescisão para sair da equipe italiana.

No outro lado da garagem, Hamilton continua devendo performance e cada vez mais se fala de uma possível tensão entre o heptacampeão e seu engenheiro Riccardo Adami, após comunicações 'enroscadas' entre o piloto e o profissional italiano que fala no rádio do inglês durante as corridas.

FERRARI ABANDONANDO 2025? Bortoleto, Sauber e tudo do CANADÁ com RICO PENTEADO | Drugo em Le Mans!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!