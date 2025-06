Max Verstappen, no primeiro treino livre, e George Russell, no segundo, lideraram a sexta-feira do GP do Canadá de Fórmula 1, marcado por batidas de Charles Leclerc, da Ferrari, e de Lance Stroll, que retornou às pistas depois de uma cirurgia no punho após a corrida na Espanha.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, terminou com o 16º tempo do TL1, enquanto melhorou a performance e terminou em 13º na sessão que encerra a sexta-feira em Montreal. Confira o resultado dos treinos livres do GP do Canadá!

TL1

TL2

SEXTA-LIVRE: Tudo sobre o dia de treinos da F1 no Canadá

