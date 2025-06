Piloto da Racing Bulls, Isack Hadjar, respondeu questionamento sobre uma possível mudança, temporária (caso Max Verstappen seja suspenso pelos pontos na superlicença) ou permanente, para a equipe principal da Red Bull na Fórmula 1. Ele afirmou que ainda "não se sente pronto" para correr com a RBR e que prefere continuar sua trajetória atual na escuderia irmã.

Hadjar, vice-campeão da Fórmula 2 em 2024, tem sido um dos pilotos de destaque da temporada 2025 até agora, ocupando o nono lugar no campeonato de pilotos e marcando 21 dos 28 pontos da Racing Bull.

Isso fez com que se falasse que o francês seria o próximo na fila para a promoção da Red Bull já no ano que vem, mas, com Max Verstappen a um ponto de penalidade de ser suspenso de uma corrida, Hadjar pode até mesmo estar no páreo para uma estreia precoce na equipe austríaca, se as circunstâncias exigirem.

Mas o piloto de 22 anos disse que ainda não se sente pronto para assumir o assento do holandês na escuderia principal, preferindo continuar seu impressionante desenvolvimento na equipe irmã.

"Com certeza, não me sinto pronto. Isso é um fato", disse Hadjar antes do GP do Canadá deste fim de semana. "Acho que é bom adquirir experiência no ponto em que estou. Estou gostando muito de cada fim de semana, aprendendo muito. É um carro que gosto de pilotar, então veremos no futuro. Como piloto da Academia da Red Bull, a trajetória é normal para chegar lá".

Hadjar concordou que, dada a história recente do segundo assento da Red Bull, com seus antigos e atuais companheiros de equipe na Racing Bulls, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, com dificuldades, receber uma promoção prematura pode não ser a melhor opção para sua carreira.

"É justo dizer isso", reconheceu o francês. "Porque Liam e Yuki são pilotos de qualidade, então é normal pensar assim. Estou apenas curioso [sobre] estar ao lado de Max. Essa é a única coisa que posso dizer".

Quando perguntado sobre o que ele acha que ainda está faltando para estar pronto para o próximo passo em sua carreira, Hadjar respondeu: "Acho que talvez eu ainda não tenha experimentado um carro complicado o suficiente. Até agora, meus carros têm sido muito consistentes e não são os mais difíceis de pilotar. Não tive finais de semana em que o carro estivesse horrível. Não tenho experiência em tentar levar um carro do zero ao máximo em um único fim de semana".

"Acho que talvez eu ainda possa progredir também no aspecto técnico. Entender o que um carro de F1 precisa para ser mais rápido e assim por diante. Acho que a velocidade bruta, você a tem ou não, mas é mais do que isso", concluiu.

