Oscar Piastri manteve o domínio da pole position e venceu o GP da Espanha de Fórmula 1, marcado por um safety car que agitou o final da prova. Lando Norris, com a segunda colocação, garantiu a dobradinha da McLaren. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio da corrida em Barcelona.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, terminou em 12º. O atual campeão Max Verstappen foi punido em 10 segundos por uma batida com George Russell, da Mercedes, terminando em 10º

Como foi o GP da Espanha?

Na largada, com a maioria dos pilotos de pneus macios, Piastri foi bem garantiu a liderança e Max Verstappen ultrapassou o rival Norris de forma agressiva e efetiva. Um pouco mais atrás, Leclerc passou Russell, chegando a subir duas posições do começo da corrida.

Nico Hulkenberg também foi bem e escalou o grid, chegando a ultrapassar Gabriel Bortoleto e entrar em um embate direto com Fernando Alonso pela 10ª colocação. No entanto, por ter saído por fora da pista, ele ganhou tais posições. Os comissários analisaram e indicaram que não iriam investigar tal incidente.

Logo na terceira volta, Verstappen já começou a pressionar Piastri para tentar tomar a liderança da sessão, enquanto se afastava de Norris. Mesmo assim, o australiano conseguiu aumentar a vantagem inicial para mais de três segundos.

Pela disputa na largada, em que tomou um leve toque na asa dianteira, Alex Albon teve que voltar cedo para os boxes para trocar o bico do carro.

Companheiros de equipe, Lewis Hamilton e Charles Leclerc disputavam intensamente a quarta colocação da corrida, com o heptacampeão fechando a porta do monegasco algumas vezes. No entanto, o rádio da Ferrari pediu a troca de posições.

Na nona volta, alguns pilotos, como Yuki Tsunoda, Hulkenberg e Carlos Sainz já começaram a ir para os boxes. No entanto, o espanhol teve problemas no carro, precisando trocar o bico, assim como o companheiro de equipe mais cedo. Com tais paradas, Bortoleto ficou com a 10ª colocação, mas Lawson, voltas depois, ultrapassou o brasileiro.

Na volta 12, Norris já começou a pressionar Verstappen para retomar a segunda colocação da largada. O holandês reclamou da falta de aderência dos pneus. Na volta seguinte, o britânico da McLaren ultrapassou o rival da Red Bull.

Momentos depois, Alonso não conseguiu frear bem e saiu para a caixa de brita, perdendo a posição para Bortoleto e sofrendo pressão de Esteban Ocon, da Haas.

Verstappen, na terceira posição, foi para os boxes para trocar os pneus macios por outros macios mais novos, caindo para a oitava colocação. No entanto, o holandês escalou o pelotão rapidamente, subindo para terceiro na volta 19.

Depois de permanecer nas pistas por um longo período, Bortoleto voltou para os boxes na volta 21 para trocar os compostos macios para calçar os médios, voltando na última colocação da corrida. Momentos depois, Norris fez a parada, retornando na terceira colocação.

Na volta seguinte do companheiro de equipe, foi a vez de Oscar Piastri ir para os boxes, colocando os pneus médios. Com isso, Verstappen assumiu a ponta da corrida de Barcelona.

Poucas voltas depois Lawson e Albon batalharam intensamente pela 12ª colocação, com o neozelandês chegando a atingir a asa dianteira do piloto da Williams, que foi chamado para os boxes para tomar punição de dez segundos e, depois, abandonar a corrida na volta 28.

Depois de reclamar dos pneus, foi a vez de Verstappen ir para os boxes na volta 30, calçando compostos macios e ocupando a quarta colocação, na frente de Hamilton. Com isso, Piastri assumiu a liderança novamente, seguido por Norris.

Na volta 31, o Lawson entrou em mais um conflito, dessa vez com Oliver Bearman, da Haas, chegando a tocar na roda direita traseira do britânico, que teve que escapar da pista momentaneamente, mas continuando na 10ª colocação.

Com 35 completadas, Bortoleto pressionou Sainz e conseguiu ultrapassar o espanhol da Williams por fora, garantindo a 13ª colocação. Na volta seguinte, foi a vez do Verstappen ultrapassar Leclerc, reassumindo o terceiro lugar original.

Na volta 41, Leclerc foi para os boxes, para calçar compostos médios novos, caindo para sétima colocação atrás de Russell, que, logo em seguida, também foi para os boxes, mas para trocar para pneus macios.

Alonso, depois de sofrer com pneus desgastados, foi para os boxes na volta 44 para colocar pneus macios usados. Pouco depois, Lawson e Hulkenberg foram para suas paradas. Com isso, Bortoleto assumiu a 9ª colocação momentânea, até ser ordenado pela equipe para trocar posições com o alemão.

A Red Bull seguiu com a estratégia de três paradas e chamou Max Verstappen mais uma vez, que calçou compostos macios. Em resposta, Norris e Piastri também foram para os boxes. O australiano, mesmo com a parada, se manteve na liderança.

Na volta 51, depois de ficar com pneus médios muito desgastados, foi chamado para os boxes para calçar compostos macios. Com isso, o brasileiro caiu para 17º, na frente apenas de Colapinto.

Na volta 53, uma 'guerra' entre Bearman e Lawson atrapalhou a disputa pela segunda colocação de Norris e Verstappen. Com a ultrapassagem dos retardatários e com a volta do conflito Haas-RB, Alonso aproveitou e passou o britânico.

Na volta 55, Andrea Kimi Antonelli perdeu o motor, saiu da pista e ficou atolado na brita, abandonando a prova e causando um safety car. Com isso, muitos carros foram para os boxes, incluindo a dupla da McLaren e Verstappen (que trocou para pneus duros), agitando a disputa no final da corrida.

Na volta 60, a pista foi liberada para a ação. Piastri conseguiu garantiu uma boa relargada, junto de Norris. Em um raro vacilo, Verstappen perdeu a traseira perdeu posição para Leclerc e teve que sair da pista para não atingir Russell.

Por isso, a equipe pediu para deixar o britânico ultrapassar, mas o tetracampeão se revoltou e atingiu o piloto da Mercedes. Momentos depois, Russell passou Verstappen que, pela colisão, foi punido em 10 segundos, terminando em 10º. Russell terminou em quarto.

Bortoleto foi bem e garantiu a 11ª colocação. Bearman saiu da pista e tomou dez segundos de punição. O brasileiro, logo em seguida, começou a pressionar Lawson. No entanto, Alonso começou a pressionar e, logo em seguida, tomou duas posições, subindo para 10º e, depois para 9º com a punição do holandês da Red Bull.

Hulkenberg, nessa briga, passou Hamilton e assumiu a quinta colocação. Piastri, não se importando com o pelotão atrás, venceu a prova, seguido por Norris e Leclerc.

