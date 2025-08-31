F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda
Brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu e terminou em 15º
Caos. Essa é a palavra que melhor define o GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo. A prova teve vitória de Oscar Piastri, com Max Verstappen em segundo e Isack Hadjar em terceiro fazendo seu primeiro pódio. Já Lando Norris e a dupla da Ferrari abandonaram, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 15º.
Confira o resultado final do GP da Holanda de F1:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|O. Piastri McLaren
|81
|72
|
-
|2
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|72
|
+1.271
1.271
|1.271
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|I. Hadjar RB
|6
|72
|
+3.233
3.233
|1.962
|2
|15
|RB
|Honda
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|72
|
+5.654
5.654
|2.421
|2
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|A. Albon Williams
|23
|72
|
+6.327
6.327
|0.673
|2
|10
|Williams
|Mercedes
|6
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|72
|
+9.044
9.044
|2.717
|1
|8
|Haas
|Ferrari
|7
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|72
|
+9.497
9.497
|0.453
|2
|6
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|72
|
+11.709
11.709
|2.212
|2
|4
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|72
|
+13.597
13.597
|1.888
|2
|2
|Red Bull
|Red Bull
|10
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|72
|
+14.063
14.063
|0.466
|1
|1
|Haas
|Ferrari
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|72
|
+14.511
14.511
|0.448
|3
|Alpine
|Renault
|12
|L. Lawson RB
|30
|72
|
+17.063
17.063
|2.552
|3
|RB
|Honda
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|72
|
+17.376
17.376
|0.313
|4
|Williams
|Mercedes
|14
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|72
|
+19.725
19.725
|2.349
|2
|Sauber
|Ferrari
|15
|G. Bortoleto Sauber
|5
|72
|
+21.565
21.565
|1.840
|2
|Sauber
|Ferrari
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|72
|
+22.029
22.029
|0.464
|3
|Mercedes
|Mercedes
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|72
|
+23.629
23.629
|1.600
|1
|Alpine
|Renault
|dnf
|L. Norris McLaren
|4
|64
|
8 laps
|2
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|52
|
20 laps
|2
|Colisão
|Ferrari
|Ferrari
|dnf
|L. Hamilton Ferrari
|44
|22
|
50 laps
|Acidente
|Ferrari
|Ferrari
