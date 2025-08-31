Caos. Essa é a palavra que melhor define o GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo. A prova teve vitória de Oscar Piastri, com Max Verstappen em segundo e Isack Hadjar em terceiro fazendo seu primeiro pódio. Já Lando Norris e a dupla da Ferrari abandonaram, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 15º.

Confira o resultado final do GP da Holanda de F1:

