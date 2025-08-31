Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

Brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu e terminou em 15º

Redação Motorsport.com
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Caos. Essa é a palavra que melhor define o GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo. A prova teve vitória de Oscar Piastri, com Max Verstappen em segundo e Isack Hadjar em terceiro fazendo seu primeiro pódio. Já Lando Norris e a dupla da Ferrari abandonaram, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 15º.

Confira o resultado final do GP da Holanda de F1:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Australia O. Piastri McLaren 81 72

-

     2 25   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 72

+1.271

1.271

 1.271   2 18   Red Bull Red Bull
3 France I. Hadjar RB 6 72

+3.233

3.233

 1.962   2 15   RB Honda
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 72

+5.654

5.654

 2.421   2 12   Mercedes Mercedes
5 Thailand A. Albon Williams 23 72

+6.327

6.327

 0.673   2 10   Williams Mercedes
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 72

+9.044

9.044

 2.717   1 8   Haas Ferrari
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 72

+9.497

9.497

 0.453   2 6   Aston Martin Mercedes
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 72

+11.709

11.709

 2.212   2 4   Aston Martin Mercedes
9 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 72

+13.597

13.597

 1.888   2 2   Red Bull Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 72

+14.063

14.063

 0.466   1 1   Haas Ferrari
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 72

+14.511

14.511

 0.448   3     Alpine Renault
12 New Zealand L. Lawson RB 30 72

+17.063

17.063

 2.552   3     RB Honda
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 72

+17.376

17.376

 0.313   4     Williams Mercedes
14 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 72

+19.725

19.725

 2.349   2     Sauber Ferrari
15 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 72

+21.565

21.565

 1.840   2     Sauber Ferrari
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 72

+22.029

22.029

 0.464   3     Mercedes Mercedes
17 France P. Gasly Alpine 10 72

+23.629

23.629

 1.600   1     Alpine Renault
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 4 64

8 laps

     2     McLaren Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

20 laps

     2   Colisão Ferrari Ferrari
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 22

50 laps

         Acidente Ferrari Ferrari
