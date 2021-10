Quando Carlos Sainz foi contratado pela Ferrari os GPs de Fórmula 1 ainda não recebiam público devido à pandemia de Covid-19. Com isso, ele não pôde sentir a real energia dos torcedores da escuderia, tão marcantes na categoria máxima do automobilismo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, o espanhol começou a perceber a força dos 'tifosi'.

Segundo ele, apesar de não os notar durante as corridas, o apoio dos fãs antes e depois de cada prova são relevantes. Com o 'ressurgimento' da equipe após um 2020 desastroso e promessa de 'supermotor' para 2022, as multidões podem impulsionar ainda mais ele e seu companheiro Charles Leclerc, com o qual já está entrosado.

"Antes da pandemia, talvez considerássemos os fãs como se fossem parte do jogo", relembrou Sainz à revista Esquire. "Então, chegou a hora dos torcedores que só 'existiam' via televisão. Realmente senti sua falta e apreciei sua importância. Não os noto enquanto estou correndo, mas nos momentos fora do GP eles são muito importantes."

"A Ferrari também tem uma torcida grande, é um verdadeiro mito. Infelizmente, quando entrei para a equipe, não pude vivenciar isso devido às restrições da pandemia. Agora que as coisas estão melhorando, estou começando a entender."

Sainz também comentou sobre sua relação com Leclerc e disse que está ótima até o momento: "Eu não poderia pedir nada melhor".

"Como passamos muito tempo juntos, também é importante que nos sintamos bem pessoalmente e este é definitivamente o nosso caso. Fazemos muitas coisas: jogamos xadrez, paddle tennis, golfe, etc."

