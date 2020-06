F1: Comentários sobre racismo de Ecclestone "não têm lugar na sociedade"

O ex-comandante da F1, Bernie Ecclestone sempre esteve no meio de polêmicas em mais de quatro décadas à frente da maior categoria do automobilismo mundial. E nesta semana, ele se envolveu em mais uma.

Em entrevista à CNN, ele elogiou os posicionamentos recentes de Lewis Hamilton contra o racismo, mas criticou a demora da F1 em tomar ações do tipo e chegou até a dizer que, em muitos casos, os negros são mais racistas que os brancos.

Após as declarações de Ecclestone ganhar as manchetes além da emissora norte-americana, a F1 emitiu um comunicado condenando as palavras de Bernie.

“Em um momento em que a unidade é necessária para combater o racismo e a desigualdade, discordamos completamente dos comentários de Bernie Ecclestone (cujas palavras) não têm lugar na Fórmula 1 ou na sociedade.”

“Ecclestone não desempenhou nenhum papel na Fórmula 1 desde que deixou nossa organização em 2017, seu título de Presidente Emérito expirou em janeiro de 2020.”

