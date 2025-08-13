F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"
Jack Plooij ficou impressionado com trabalho desenvolvido pelo brasileiro com carro da Sauber, o rankeando a frente do holandês
Jack Plooij, comentarista da emissora holandesa Ziggo Sports enalteceu o trabalho desenvolvido por Gabriel Bortoleto, estreante brasileiro na Fórmula 1, dizendo que o jovem da Sauber está melhor que o tetracampeão Max Verstappen.
Em uma discussão sobre qual seria o raking de melhores pilotos da primeira metade da temporada, Plooij surpreendeu ao colocar Verstappen na terceira posição. O outro comentarista presente, Olav Mol, se surpreendeu e logo respondeu: "Eu discordo totalmente de você nisso, mas tudo bem. Eu tenho Lando Norris na minha lista”.
Plooij esclareceu seu posicionamento, dizendo que "ainda coloco Max no top três porque ele está ótimo. Está muito maduro agora e, claro, continua entregando resultados fantásticos com um carro que supostamente não consegue". Em seguida, colocou Bortoleto logo a frente do holandês, no segundo lugar.
Porém, Mol ainda não pareceu convencido, questionando "mas ele não é melhor que Max Verstappen, ou é?", ao que Plooij replicou: "Acho que, no momento, ele está [melhor]. Pela minha experiência, quando vejo o que ele faz com aquele carro…”.
Plooij finalizou seu ranking colocando Oscar Piastri como melhor atualmente, enquanto Mol escolheu o tetracampeão da Red Bull.
