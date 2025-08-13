Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"

Jack Plooij ficou impressionado com trabalho desenvolvido pelo brasileiro com carro da Sauber, o rankeando a frente do holandês

Redação Motorsport.com
Editado:

Jack Plooij, comentarista da emissora holandesa Ziggo Sports enalteceu o trabalho desenvolvido por Gabriel Bortoleto, estreante brasileiro na Fórmula 1, dizendo que o jovem da Sauber está melhor que o tetracampeão Max Verstappen

Leia também:

Em uma discussão sobre qual seria o raking de melhores pilotos da primeira metade da temporada, Plooij surpreendeu ao colocar Verstappen na terceira posição. O outro comentarista presente, Olav Mol, se surpreendeu e logo respondeu: "Eu discordo totalmente de você nisso, mas tudo bem. Eu tenho Lando Norris na minha lista”. 

Plooij esclareceu seu posicionamento, dizendo que "ainda coloco Max no top três porque ele está ótimo. Está muito maduro agora e, claro, continua entregando resultados fantásticos com um carro que supostamente não consegue". Em seguida, colocou Bortoleto logo a frente do holandês, no segundo lugar.

Porém, Mol ainda não pareceu convencido, questionando "mas ele não é melhor que Max Verstappen, ou é?", ao que Plooij replicou: "Acho que, no momento, ele está [melhor]. Pela minha experiência, quando vejo o que ele faz com aquele carro…”. 

Plooij finalizou seu ranking colocando Oscar Piastri como melhor atualmente, enquanto Mol escolheu o tetracampeão da Red Bull. 

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'
Próximo artigo F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site
F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'

F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'
MotoGP volta das férias: horários e como assistir etapa da Áustria, com Diogo Moreira na Moto2 e Eric Granado na MotoE

MotoGP volta das férias: horários e como assistir etapa da Áustria, com Diogo Moreira na Moto2 e Eric Granado na MotoE

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP volta das férias: horários e como assistir etapa da Áustria, com Diogo Moreira na Moto2 e Eric Granado na MotoE

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Quem saiu no lucro na primeira metade da temporada 2025

ANÁLISE F1: Quem saiu no lucro na primeira metade da temporada 2025

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE F1: Quem saiu no lucro na primeira metade da temporada 2025
F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site
F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"

F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Comentarista holandês exalta Bortoleto: "Está melhor que Verstappen"
F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'

F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Carro de 2026 pode ser até 2s5 mais lento, mas FIA ressalta que 'equipes irão se desenvolver'

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros