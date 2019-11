O jornalista Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula 1 da TV Globo desde 1978, não vai mais trabalhar na emissora. Segundo o Yahoo, Leme teria comunicado a empresa de sua vontade nesta terça-feira. O Motorsport.com confirmou que Leme tomou tal decisão e apurou que o profissional ainda tinha mais um ano de contrato com a Globo.

O comentarista também teria anunciado que não vai trabalhar no GP de Abu Dhabi no próximo fim de semana, no encerramento do ano da F1. Assim, a última atuação de Leme no grupo fica por conta da etapa de Goiânia da Stock Car, no último domingo.

De acordo com o Yahoo, pessoas que leram o email do jornalista disseram que o tom foi um "misto de agradecimento e lamentação". No GP do Brasil de F1, há alguns dias, Leme foi comentarista, como de praxe, além de fazer entradas ao vivo e entrevistar Lewis Hamilton.

A decisão do jornalista vem meses após 'Regi' ficar de fora do GP da China, o 1000º da história da F1, por problemas de saúde. Na ocasião, o Motorsport.com deu detalhes em primeira mão sobre a ausência do comentarista.

A carreira de Reginaldo Leme

O comentarista é conhecido como parceiro de Galvão Bueno há muitos anos e, na ausência do narrador, analisava as corridas transmitidas pelo Grupo Globo ao lado de Luciano Burti e, na Stock Car, Sergio Maurício e Felipe Giaffone.

A trajetória de Leme na cobertura de F1 começou em 1972, no Estadão. O período na TV Globo começou em 1978. Foi na emissora que Regi cobriu, ao lado de Galvão, os títulos de Nelson Piquet e Ayrton Senna.

Dos 33 brasileiros que correram na F1, Reginaldo Leme acompanhou 27 de perto. Relembre todos:

Galeria Lista Chico Landi - de 1951 a 1956 - 6 corridas 1 / 31 Foto de: LAT Images Gino Bianco - 1952 - 4 corridas 2 / 31 Foto de: LAT Images Hermano da Silva Ramos - 1956 e 1957 - 7 corridas 3 / 31 Foto de: LAT Images Fritz d'Orey (#40) - 1959 - 3 corridas 4 / 31 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi - de 1970 a 1980 - 144 corridas, 2 títulos (1972-1974) e 14 vitórias 5 / 31 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi - de 1972 a 1975 - 35 corridas 6 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images José Carlos Pace - de 1972 a 1977 - 72 corridas - 1 vitória 7 / 31 Foto de: David Phipps Luiz Pereira Bueno - 1973 - 1 corrida 8 / 31 Foto de: LAT Images Ingo Hoffmann - 1976 e 1977 - 3 corridas 9 / 31 Foto de: LAT Images Alex Dias Ribeiro - de 1976 a 1979 - 10 corridas 10 / 31 Foto de: LAT Images Nelson Piquet - de 1978 a 1991 - 204 corridas, 3 títulos (1981, 1983 e 1987), 23 vitórias 11 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Chico Serra - de 1981 a 1983 - 18 corridas 12 / 31 Raul Boesel - de 1982 a 1983 - 23 corridas 13 / 31 Foto de: indyracing.com photo by Ron McQueeney Roberto Moreno - de 1982 a 1995 - 42 corridas 14 / 31 Foto de: LAT Images Ayrton Senna - de 1984 a 1994 - 3 títulos (1988, 1990 e 1991) 161 corridas, 41 vitórias 15 / 31 Foto de: LAT Images Mauricio Gugelmin - de 1988 a 1992 - 74 corridas 16 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Christian Fittipaldi - de 1992 a 1994 - 40 corridas 17 / 31 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello - de 1993 a 2011 - 324 corridas - 11 vitórias 18 / 31 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Pedro Paulo Diniz - de 1995 a 2000 - 98 corridas 19 / 31 Foto de: LAT Images Ricardo Rosset - de 1996 a 1998 - 26 corridas 20 / 31 Foto de: LAT Images Tarso Marques - de 1996 a 2001 - 24 corridas 21 / 31 Foto de: Earl Ma Ricardo Zonta - de 1999 a 2005 - 36 corridas 22 / 31 Foto de: BAR Luciano Burti - 2000 e 2001 - 15 corridas 23 / 31 Foto de: Jaguar Enrique Bernoldi - de 2001 a 2003 - 28 corridas 24 / 31 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Felipe Massa - de 2002 a 2017 - 269 corridas - 11 vitórias 25 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Cristiano da Matta - 2003 e 2004 - 28 corridas 26 / 31 Foto de: Brousseau Photo Antonio Pizzonia - de 2003 a 2005 - 20 corridas 27 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Nelsinho Piquet - 2008 e 2009 - 28 corridas 28 / 31 Foto de: DPPI Bruno Senna - de 2010 a 2012 - 46 corridas 29 / 31 Foto de: XPB Images Lucas di Grassi - 2010 - 18 corridas 30 / 31 Foto de: XPB Images Felipe Nasr - 2015 e 2016 - 39 corridas 31 / 31 Foto de: Jose Maria Rubio