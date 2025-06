Yuki Tsunoda estreou na Fórmula 1 pela AlphaTauri, atual Racing Bulls, em 2021. Quatro anos depois, foi promovido para a Red Bull, no terceiro GP de 2025, após desempenho ruim de Liam Lawson, que 'trocou de lugar' com o japonês e foi 'rebaixado' para o time B. No entanto, Tsunoda também não tem tido bons resultados como companheiro de Max Verstappen.

Derek Warwick, comissário da FIA no GP de Miami, classificou a performance do japonês como "um desastre" e revelou o que ele acredita que o time austríaco deve fazer para melhorar. "Acho que a Red Bull precisa tentar encontrar uma maneira de fazer aquele segundo carro ser rápido, porque está bem claro que pilotar o mesmo carro que o Max não funciona. Eles colocam todo tipo de piloto ali. Todos nós sabemos que Yuki é rápido, [mas] ele teve um desastre", disse em entrevista a uma casa de apostas.

"Acho que eles precisam vir a público agora e dizer 'Yuki está garantido [na vaga] para a temporada'. Você não pode ficar dizendo que está olhando outros pilotos e esse tipo de coisa, porque tudo o que isso faz é colocar pressão no piloto deles. Em vez de pilotar com leveza, acaba tentando demais, freando tarde demais", continuou.

Ele ainda comentou que o erro da Red Bull com a vaga de segundo piloto pode ter começado antes deste ano: "Isso [que está acontecendo com Tsunoda] quase mostra que Pérez estava fazendo um trabalho melhor do que nós dávamos crédito. Foi um erro tirar Pérez? Parece que sim", disse o comissário. Sergio Pérez foi companheiro de equipe de Verstappen de 2021 a 2024, tendo sido demitido no fim do ano passado após terminar em oitavo lugar no campeonato de pilotos, um desempenho considerado insatisfatório pela equipe.

“Acho que eles precisam dar ao segundo piloto, seja quem for, a confiança de que ele está garantido para a temporada, sem questionar. Não me importa se ele bater em todas as corridas, se perder todas as corridas, ele está garantido para a temporada", finalizou Warwick.

Os comentários de Warwick vieram após o chefe executivo da Racing Bulls, Peter Bayer, brincar que iria "algemar" Isack Hadjar para que o piloto franco-argelino não vá para o time principal, caso seja chamado para substituir Tsunoda: "Pelo amor de Deus, não tirem esse talento de nós tão cedo. Ele deveria conhecer tudo até o final de 2026. Até lá, vamos ter que algemá-lo", disse Bayer, segundo o jornal suíço-alemão Blick.

